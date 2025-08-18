[헤럴드경제=최원혁 기자] 카페 앞에 불법 주차를 했다가 주정차 위반 딱지를 받은 손님에게 항의를 받았다는 카페 사장의 사연이 전해졌다.

최근 자영업자 온라인 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘주차위반 딱지 떼었다고 전화 온 손님’이라는 제목의 글이 올라왔다.

카페를 운영 중이라고 밝힌 글쓴이 A씨는 “매장 직원에게 문자가 왔다. 매장 앞에 주차했다가 주차 딱지 떼었다고 전화로 따지셨다더라”라고 운을 뗐다.

A씨가 공유한 당시 대화 내용을 보면 카페 직원은 “사장님, 방금 손님한테 전화 왔는데 저희 매장 바로 앞에 주차되는 걸로 알고 주차하셨는데 주차 위반 딱지 붙었다고, 어떻게 하냐고 전화하셨다”면서 “그래서 일단 성함과 전화번호 받아놨는데 사장님이 연락 한 번 해보셔야 할 것 같다”고 설명했다.

A씨는 “카페 앞 도로는 매일 주차 단속 차량이 도는 좁은 길이다. 주정차 금지 도로인 걸 다 안다”면서 “저희 매장 직원들은 주차해도 된다고 안내하지도 않았다”고 했다.

그러면서 “매일 같이 불법 주차하는 차량이 있다. 제가 (이 손님에게) 전화를 해야 하는 거냐. 골머리 아프다”고 토로했다.

사연을 접한 자영업자 누리꾼들은 ‘진짜 별의별 사람이 다 있다’, ‘구청에 문의하라고 해라. 아니면 무대응이 답이다’, ‘돈을 대신 내달라는 건가’, ‘본인이 알아서 해결해야 한다’, ‘그냥 심심한 위로의 말씀이나 해주셔라’, ‘매장 앞 주차 금지라고 적어서 문 앞에 붙여둬라’ 등 다양한 반응을 보였다.