[헤럴드경제=유재훈 기자]미래농업 리딩 기업 대동(공동대표 김준식·원유현)이 국내 최초로 수확량 모니터링과 3단계 자율작업 기능을 탑재한 6조 콤바인 ‘DH6135-A’를 출시했다고 18일 밝혔다.

DH6135-A은 수확량 모니터링 기능을 통해 수확 작업이 완료된 농경지 구역별 곡물 수확량을 콤바인 내부 모니터 또는 대동 커넥트 앱을 통해 확인할 수 있다. 대동은 수확량 맵에 연도별 비교 기능을 추가해, 농경지별로 시비(비료 살포), 방제(약제 살포), 토양 개량 등의 농작업 계획을 수립하는 정밀농업으로 진행하는 것으로 고도화할 계획이다.

이 제품은 3단계 자율작업 기능으로 누구나 최소한의 운전으로 수확을 할 수 있는 것이 장점이다. 콤바인으로 수확할 농경지 외곽을 최대 3바퀴 돌면 수확 구역과 선회 반경이 설정되고 자율 수확 작업 경로가 세팅된다.

이후는 경로를 따라 콤바인 스스로 수확작업을 진행하고, ‘배출장소 자율주행’ 기능으로 곡물 탱크가 만충 시 지정 장소로 콤바인 자동 이동한다. 내부 테스트 결과 1필지에 해당하는 1200평의 논을 수확하는데 평균 60분 정도가 소요되고, 이중 농경지 외곽 수확과 선회 방식 입력 등의 자율 수확 작업 설정 시간이 12분 정도 걸리기에 작업자 운전 시간은 20%에 불과하다.

이광욱 대동 국내사업부문장은 “DH6135-A는 작업자의 운전을 최소화한 스마트 콤바인으로 농촌 고령화와 인력감소 등 농업이 직면한 문제를 해결하기 위해 개발됐다”며 “앞으로도 대동은 AI와 정밀농업 기술을 융합한 스마트 솔루션을 개발해 농업의 지속가능성을 생산성 향상에 기여할 것”이라고 말했다.