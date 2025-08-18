카카오스타일·대한항공 등 도입 사례 공개 생성형 AI 기반 컨택센터 전략 조명

[헤럴드경제=권제인 기자] 메가존클라우드는 아마존웹서비스(AWS)와 공동으로 오는 29일 서울 코엑스 스튜디오 159에서 ‘AI 커넥트(Connect) 2025 세미나’를 개최한다고 18일 밝혔다.

‘아마존 커넥트와 함께 여는 Next CX: 생성형 AI로 진화하는 컨택센터’를 주제로 개최되는 이번 세미나는 이커머스, 리테일, 여행 및 숙박 업계 관계자 100여 명을 대상으로 진행된다.

AWS 본사에서 아마존 커넥트 제품 전략을 총괄하고 있는 프라샨트 트레한 WW 프로덕트 리더가 기조연설자로 나서 고객 경험 전략과 생성형 AI 기술이 컨택센터에 가져올 변화에 대해 소개한다. 이어 AWS의 지정아 CX사업개발담당 매니저가 아마존 커넥트 기반 컨택센터를 통해 고객 만족도, 상담 생산성, 데이터 기반 의사결정을 어떻게 실현하고 있는지에 대해 공유할 예정이다.

기술 데모 세션에서는 고정현 AWS 커넥트 스페셜레스트 SA와 하재영 리테일·CPG SA가 실제 리테일 환경을 기반으로 구성한 고객 상담 시나리오를 통해 아마존 커넥트의 주요 기능과 상담 자동화 기술을 실시간으로 선보인다.

오후 세션에서는 아마존 커넥트를 기반으로 컨택센터를 구축하고 운영 중인 기업들의 실제 사례가 발표된다. 카카오스타일의 이종호 인프라 총괄 리더와 김성훈 메가존클라우드 스페셜티 서비스 유닛 매니저는 젠데스크와 아마존 커넥트를 연동해 기존 시스템을 클라우드 기반 디지털 컨택센터로 전환한 과정을 소개하고, 상담 생산성과 운영 효율을 어떻게 높였는지 공유할 예정이다.

이어지는 발표에서는 최진문 메가존클라우드 클라우드 테크 유닛장이 국내 주요 금융사의 해외 지사에 아마존 커넥트 기반 클라우드 컨택센터를 도입한 사례를 소개하며, 글로벌 고객 응대 품질 향상과 초개인화 커뮤니케이션 구현 방법을 전할 예정이다.

황인철 메가존클라우드 최고매출책임자(CRO)는 “이번 AI 커넥트 2025에서는 생성형 AI를 활용한 최신 컨택센터 전략부터 국내외 기업의 실제 전환 사례, 기술 데모까지 폭넓게 확인할 수 있다”며 “AI 기반 고객 응대에 관심 있는 기업이라면, 변화하는 시장 흐름과 실무 적용 방안을 한 자리에서 살펴볼 수 있는 유익한 기회가 될 것”이라고 말했다.