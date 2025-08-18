[헤럴드경제=최원혁 기자] 자신이 출산한 신생아를 도심의 한 공원에 묻어 유기한 20대 일본 여성이 경찰에 자수했다.

최근 일본 MBS뉴스에 따르면 현지 경찰은 일본 오사카시 기타구에 있는 한 공원 덤불 속에서 신생아 시신이 발견된 사건의 용의자로 아르바이트생인 하기후지 나츠키(23·여)를 체포했다.

하기후지는 지난 12일 오사카시 기타구에 있는 한 공원에 여아의 시신을 유기한 혐의를 받는다.

이번 사건은 15일 공원 북쪽 울타리 부근에서 흙에 덮인 아기의 시신이 발견되면서 드러났다.

시신은 왼쪽 반 정도가 땅에 묻힌 상태였고 오른팔과 오른쪽 머리, 옆구리가 밖으로 드러나 있었다. 탯줄과 태반은 붙어 있는 상태였고 뚜렷한 외상은 없었다.

하기후지는 다음 날인 16일 직장 동료와 함께 경찰서를 찾아 자수했다. 하기후지는 이 동료에게 시신이 발견된 사건을 언급하며 “이 사건은 내가 한 것이다. 자수하려고 생각한다”고 말한 것으로 전해진다.

경찰 조사 과정에서 하기후지는 “흙을 파서 아기를 넣고 흙을 덮었다”면서 혐의를 인정했다. 또 “엄청난 일을 저질렀다. 언젠가는 잡힐 거라 생각했다”는 취지로 진술했다.

한편 경찰은 범행 동기와 사건의 구체적인 경위를 조사 중이다.