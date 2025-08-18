[헤럴드경제=신동윤 기자] KB증권이 대표 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’의 온라인 자산관리 콘텐츠 ‘오늘의 콕’ 시즌 이벤트 ‘매일매일 콕! 챌린지’를 진행한다고 18일 밝혔다. 이벤트 기간은 이날부터 오는 10월 12일까지 총 56일간이다.

이번 시즌 이벤트는 지난 7월 21일부터 전날까지 진행된 ‘1000만 콕 감사 챌린지’ 사전 이벤트 참여 고객을 대상으로 진행된다. 참여 고객은 매일 주어지는 미션을 수행하며 ‘콕!포인트’를 적립할 수 있고, 적립된 포인트는 국내 및 해외 주식쿠폰으로 교환하여 실제 투자에 활용할 수 있다.

포인트 적립 방식은 출석체크 시 일 1회 20포인트, ‘오늘의 콕’ 콘텐츠 열람 및 조회 시 회당 20포인트씩 최대 3회까지, 그리고 퀴즈 정답 제출 시 20포인트가 추가로 지급되어 하루 최대 100포인트까지 적립이 가능하다. 56일간 모든 미션을 완료할 경우 최대 총 5600포인트를 획득할 수 있다.

적립된 포인트는 이벤트 기간 동안 1000포인트당 1000원 상당의 국내외 주식쿠폰으로 교환 가능하다. 1000원권부터 3000원권까지 자유롭게 선택해 사용할 수 있다. 발급된 쿠폰은 발급일로부터 30일간 유효하다.

이벤트 참여 독려를 위해 56일간 매일 출석한 고객 중 1000명을 추첨해 ▷갤럭시 Z폴드7(1명) ▷LG스탠바이미 2(2명) ▷갤럭시 워치8(3명) ▷신세계상품권 5만원권(4명) ▷국내주식쿠폰 1000원권(990명) 등 다양한 경품을 지급한다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “‘오늘의 콕’은 출시 이후 누적 조회수 1000만회를 돌파하며 고객들로부터 꾸준한 관심을 받고 있다”면서 “앞으로도 더 나은 양질의 투자정보 제공을 통해 고객들의 합리적 투자 결정과 자산 성장에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.