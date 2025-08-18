올해 年영업익 8월 전망 28.8조…3개월 연속 하락세 끊고 반등 “HBM4서 三電 점유율 30% 예상…내년 HBM 매출 증가율 105%” 테슬라·애플向 파운드리 수주, 자사주 소각도 주가엔 호재 트럼프發 품목 관세 리스크 주목…“현지 생산 三電 영향 적을 듯”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성전자의 주가 우상향 곡선 기울기가 더 가팔라질 수 있단 분석이 나온다. 그동안 지지부진한 모습을 보였던 인공지능(AI)용 반도체 ‘고대역폭메모리(HBM)’에서 조만간 구체적 성과를 거둘 수 있단 전망이 나오면서다. 글로벌 반도체 업황 회복에 적자를 벗어나지 못했던 파운드리(반도체 위탁 생산) 부문에서도 글로벌 빅테크 발(發) 대형 수주가 이어지면서 영업이익이 반등할 것이란 증권가의 전망도 이어지는 분위기다.

18일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 증권사들이 제시한 올해 삼성전자 연간 영업이익 전망치 컨센서스는 28조7942억원으로 집계됐다. 지난 7월 기준 28조3754억원과 비교했을 때 1.48% 상승한 수치다.

삼성전자 연간 영업이익 전망치 컨센서스는 앞서 4월 33조5622억원에 달했다. 하지만, 5~7월 지속해서 하락세를 보이며 15.45%나 내려앉았다. 이달 들어 이 같은 흐름이 반전된 셈이다.

올해 3분기 영업이익 전망치 컨센서스는 8조7531억원으로, 7월(8조4004억원) 대비 4.2%나 증가할 것이란 예측이 연간 영업이익 증가세에 힘을 보탰다. 올해 4분기 전망치도 8조3530억원으로 전년(6조4927억원) 대비 28.65%나 늘어날 것으로 집계됐다.

증권가에선 삼성전자가 HBM 부문에서 활로를 뚫을 것이란 전망이 주가 상승 요인으로 작용할 것이란 전망이 나온다.

박유악 키움증권 연구원은 최근 ‘2026년 HBM 산업 전망’ 리포트를 통해 “엔비디아 차세대 AI칩 블랙웰 향(向) HBM3E는 SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지(이하 마이크론)가 각각 75%, 25%의 점유율을 기록하며 강세”라면서도 “주문형반도체(ASIC)에 들어가는 HBM3E는 삼성전자의 점유율이 60%”라고 짚었다. 이어 “신규 공급되는 HBM4는 공급 업체 간 경쟁이 치열해지며 SK하이닉스 50%, 삼성전자 30%, 마이크론 20% 수준의 점유율을 기록할 것”이라고 예측했다.

HBM3E에서 실패했던 삼성전자가 HBM4에서만큼은 점유율을 확실히 크게 끌어올릴 것이란 이유로 박 연구원은 ▷1cnm 품질 개선 ▷후공정 수율 개선 ▷공격적인 증설을 꼽았다. 지난달 삼성전자는 주요 고객사에 HBM4 샘플을 납품했다고 밝히기도 했다.

투자자의 눈길을 더 강하게 끌어당긴 부분은 105%에 이르는 내년도 삼성전자 HBM 매출액 성장률 전망치다. 같은 기간 마이크론과 SK하이닉스의 HBM 매출액 성장률은 각각 33%, 14%로 예측됐다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “삼성전자가 AI 랠리에서 소외된 단 하나의 이유를 꼽자면 단연코 HBM 부진 탓”이라며 “HBM 실적 턴어라운드 기대감이 반영된다는 것만으로도 주가는 상승세를 보일 것”이라고 분석했다.

글로벌 반도체 업황 개선과 함께 삼성전자가 글로벌 빅테크를 파운드리 고객으로 유치했다는 점도 실적 개선 가능성을 크게 높이는 주요 요인으로 꼽힌다.

삼성전자는 지난달 28일 테슬라와 약 23조원 규모의 역대 최대 규모 반도체 위탁생산 계약을 맺었다. 지난 7일엔 애플이 미국 텍사스주(州) 오스틴의 삼성전자 파운드리에서 이미지센서를 공급받기로 했다.

한 증권업계 관계자는 “이재용 삼성전자 회장이 대법원 판결을 통해 사법 리스크를 완전히 해결한 뒤 첫 빅딜로 파운드리 부문의 성과를 가져왔다”면서 “반도체 사업 경쟁력 강화를 통해 ‘뉴삼성’ 비전을 펼치는 신호탄”이란 평가도 내놓았다.

이 밖에 글로벌 반도체 실적 악화로 ‘박스권’에 머물렀던 주가가 삼성전자의 자사주 매입·소각 결정에 회복세를 보였다는 점도 주가엔 긍정적 요소다.

향후 삼성전자 주가 흐름을 두고 ‘큰손’ 외국인 투자자의 움직임에도 관심이 쏠린다.

올해 상반기까지 삼성전자 주식 3조8479억원어치를 순매도했던 외국인 투자자는 하반기 들어선 지난 14일까지 3조1296억원어치 주식을 사들였다. 외국인 투자자의 종목별 순매수액 순위에서도 삼성전자는 독보적 1위를 기록했다. 상반기까지 50%대가 무너졌던 외국인 지분율도 현재 50.6% 수준까지 회복된 상황이다.

삼성전자 주가는 하반기 들어서만 지난 14일까지 19.73%(5만9800→7만1600원)나 상승했다.

다만, 삼성전자 주가에 꽃길만 깔린 것은 아니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 관세 계획을 곧 발표한다는 소식에 미국 뉴욕증시 기술주를 중심으로 하락세를 보인 것도 삼성전자 주가엔 부담이 될 수밖에 없다.

트럼프 대통령은 미·러 정상회담을 위해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나러 가는 대통령 전용기 안에서 “다음 주나 다다음 주 철강과 반도체 칩에 대한 관세를 설정할 것이다. 일정 기간 후에는 매우 높게 설정할 것”이라고 말하며 시장의 우려를 자극했다. 일각에선 반도체 관세가 최대 300%에 이를 수 있단 보도도 나왔다. 이에 엔비디아(-0.86%) 등이 하락하면서 15일(현지시간) 미 증시에서 필라델피아반도체지수는 2.26% 급락하기도 했다.

증권가에선 미국 내 생산시설을 보유하거나 건설 중인 기업에는 면세 가능성이 높다는 점에서 삼성전자 주가에 미칠 영향은 중장기적으로 크지 않을 것이란 평가도 있다. 김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스 모두 미국에 팹을 건설 중이어서 관세 부담은 제한적일 것”이라고 짚었다.