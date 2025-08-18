정청래 민주당 당대표 최고위 발언 “인동초 정신 기억하며 16주기 기려” “비 피해, 강화된 개선 복구 추진해야”

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 당대표는 18일 “오늘은 김대중 대통령 서거 16주기”라며 “어떠한 시련에도 쓰러지지 않았던 인동초 정신을 기억하며 16주기를 엄숙히 기린다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “오늘의 대한민국은 김대중 대통령의 말씀과 정책 위에 세워졌다고 해도 과언이 아니다”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “미래를 정확히 예측하고 대비한 김대중 대통령이 있었기에 우리는 지금 IT와 문화 강국으로 불릴 수 있었고 선진국형 복지 사회의 토대를 닦을 수 있었다”고 했다.

이어 “김대중 대통령 그러면 민주주의와 인권, 한반도 평화를 주로 기억하시는데 김대중 대통령 취임 이후 지원은 하되 간섭을 하지 말라는 문화 예술 정책에 대한 대전환으로 ‘공동경비구역 JSA’, ‘웰컴 투 동막골’ 같은 영화가 나올 수 있었고 그래서 그때 만들어진 단어가 ‘한류’”라고 했다.

또 “문화 강국의 꿈은 이런 문화 정책의 대전환으로 이루어질 수 있었다”며 “우리가 코로나19 때 방역 선진국이 될 수 있었던 것도 결국 김대중 대통령 때 초고속 인터넷망을 깔았고, 그래서 우리가 인터넷 선진국이 될 수 있었고 QR 코드로 분리 대응을 할 수 있었던 것이 방역 선진국이 될 수 있었던 원천이었다는 것이 중평”이라고 했다.

그러면서 “그래서 코로나 감염 경로 추적 능력이 대한민국이 1등이었다고 한다. 그래서 그 결과 방역 선진국이 되었다고 한다”며 “김대중 대통령의 그 혜안 통찰력이 결국 오늘의 문화 강국과 IT 강국, 방역 선진국이 될 수 있었던 출발이고 토대를 닦았다라고 생각한다. 그런 김대중 대통령을 오늘 엄숙하게 기리는 날”이라고 했다.

아울러 정 대표는 “이제 기후 위기는 피할 수 없는 현실이 됐다”며 “해를 거듭할수록 예측할 수 없는 강우와 커져가는 피해 앞에 원래대로 되돌리기만 하는 원상 복구는 더 이상 근본적인 해결이 될 수 없다는 결론에 이르렀다”고 지적했다.

그러면서 “이제 비로 인한 피해를 원천적으로 막을 수 있도록 좀 더 강화된 개념의 개선 복구를 추진해야 한다”며 “민주당은 근본적이고 완전한 수해 대책을 마련해 더 이상의 피해를 막을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

정 대표는 “지금까지는 원상 복구하면 되는 것 아니냐, 이렇게 우리가 개념화돼 있었는데 현장의 목소리는 원상 복귀를 하면 기존의 기준이기 때문에 지금 극한 폭우가 오는 상황에서는 그것이 해결책이 될 수가 없고 보다 개선되고 확장된 개념의 개선 복구를 해야 된다(는 것)”이라며 “그러려면 당연히 예산이 더 많이 투여되는데 특별한 대책에는 특별한 예산이 필요하지 않을까 그렇게 생각을 한다”고 말했다.