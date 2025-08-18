3대 경영진, 美 오토모티브 100주년 기념상 ‘車 산업 발전 영향력 인물’ 선정 영예 특집 기사 통해 현대차그룹 3대 집중 조명 정의선 회장 9월 현장 수상 및 좌담회 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹의 고(故) 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장·정의선 회장 등 3대(代) 경영진이 글로벌 자동차산업에 지대한 영향력을 발휘한 인물로 선정됐다.

18일 세계적 권위를 지닌 미국 유력 자동차 매체 오토모티브 뉴스는 올해 창간 100주년을 맞아, 현대차그룹의 3대 회장을 ‘100주년 기념상’ 수상자로 발표했다.

오토모티브 뉴스는 1925년 미국에서 창간된 자동차 전문매체다. 미국 외에도 유럽·중국·온라인판 등을 통해 글로벌 영향력을 보유하고 있다. 100주년 기념상은 비전·혁신·리더십을 기준으로 세계 자동차산업에 큰 영향을 끼친 인물 및 가문을 선정했다.

이날 오토모티브 뉴스 측은 ‘정의선 현대차그룹 회장이 가문의 유산을 기반으로 현대차·기아·제네시스를 새로운 위상으로 도약시키다’라는 제목의 특집 기사를 통해 현대차그룹 3대 경영진에 대해 집중 조명했다.

현대차그룹 3대 경영진에 대해 오토모티브 뉴스는 “한국 전쟁의 폐허 속에서 나라를 재건하고, 오늘날 세계적인 제조 강국이자 자동차 강국으로 변모시키는데 핵심적인 역할을 했다”고 평가했다.

그러면서 “정주영 창업회장은 ‘현대’라는 이름으로 선박부터 반도체까지 다양한 산업군을 아우르는 거대한 기업을 세웠으며, 정몽구 명예회장은 품질을 강화하고 글로벌 시장에 진출함으로써 현대차그룹을 세계적인 기업으로 성장시켰다”며 “정의선 회장은 현대차·기아·제네시스 브랜드를 세련되고 혁신적인 이미지로 브랜드 가치를 높였다”고 강조했다.

1946년 자동차 정비업체 ‘현대자동차공업사’로 업계에 첫 발을 내디딘 정 창업회장은 1950년대에는 국토 재건과 경제 부흥을 위해, 1960대에는 한국 기간산업의 기틀을 세우는 데 힘을 쏟았다. 이어 1967년 현대자동차를 설립하고, 자동차산업 불모지인 한국에서 독자 모델 개발과 기술 자립을 추진했다.

정 창업회장의 ‘인본주의 기업가 정신’을 계승한 정 명예회장은 질적 양적 측면에서 진정한 글로벌 기업으로의 도약에 박차를 가했다. 강화된 기본기와 균형 잡힌 글로벌 생산 판매 포트폴리오를 기반으로 1997년 200만대에도 미치지 못했던 현대차·기아 판매대수는 3배 이상 증가했으며, 세계 유수의 품질 및 안전조사 평가에서 상위권을 차지했다.

아울러 오토모티브 뉴스는 정의선 회장의 리더십에 관해 “글로벌 감각과 유연한 사고로 수직적 기업 문화를 탈피해 자유롭고 창의적인 조직 문화를 도입했으며, 글로벌 인재를 적극 영입하고 제네시스 브랜드 론칭과 상품 혁신을 주도했다”고 평가했다.

정 회장이 지난 2020년 현대차그룹 회장으로 취임한 이후 현대차그룹 위상은 가파르게 상승하는 중이다. 2022년 처음 글로벌 완성차 판매 3위에 오른 이후 ‘톱3’ 자리를 수성하고 있고, 영업이익률은 업계 최고 수준을 기록했다. 이를 바탕으로 현대차·기아는 창사 아래 처음으로 세계 3대 신용평가사로부터 신용등급 A를 획득했다.

정 회장은 현재 글로벌 자동차 업계의 리더로도 주목받고 있다. 2021년 영국 자동차전문지 오토카의 최고 영예 상인 ‘이시고니스 트로피’에 이어 2022년에는 미국 유력 시사주간지 뉴스위크의 자동차산업 ‘올해의 비저너리’ 초대 수상자로 선정됐다.

2023년에는 미국 유명 자동차 매체인 모터트렌드의 ‘2023 모터트렌드 파워리스트’ 50인 중 가장 영향력이 높은 ‘올해의 인물’로 선정됐고, 같은 해 오토모티브 뉴스도 정의선 회장을 ‘자동차산업 올해의 리더’로 선정했다.

정 회장은 이번 100주년 기념상 수상에 대해 “혁신은 인류를 지향해야 하며, 진정한 진보는 사람의 삶을 향상시킬 때 의미가 있다”면서 “현대차그룹은 앞으로도 창의적이고 지속가능한 고객중심의 설루션을 통해 인류의 풍요로운 삶과 지구를 위한 혁신의 여정을 멈추지 않겠다”고 말했다.

아울러 정 회장은 오는 9월 미국 디트로이트에서 열리는 ‘오토모티브 뉴스 콩그레스’에 참가해 대표로 100주년 기념상을 수상하고, K.C 크레인 오토모티브 뉴스 대표이사와 좌담회를 가질 예정이다.

한편, 100주년 기념상 수상자로 현대차그룹 3대 경영진 외 토요타의 아키오 토요다 회장 등 토요다 가문, 스텔란티스의 존 엘칸 회장 등 아넬리가문, 제너럴모터스(GM)의 메리 바라 회장, 포드의 빌 포드 회장 등이 선정됐다.

이 외에도 세계적 디자이너이자 현대차그룹과 인연이 깊은 조르제토 주지아로 GFG 회장, 현대차그룹의 최고 디자인 책임자(CDO)이자 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 루크 동커볼케 사장과 현대차그룹 브랜드 앰배서더인 피터 슈라이어 전 사장도 ‘100주년 기념상’에 이름을 올렸다.