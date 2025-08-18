[헤럴드경제=최원혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 일각에서 조국 전 조국혁신당 대표의 사면을 ‘정청래 견제론’으로 해석하는 데 대해 “근거 없는 주장”이라고 밝혔다.

정 대표는 17일 자신의 SNS에 “그럼 박찬대가 당대표가 됐으면 조국은 사면복권되지 않았다는 말인가. 아니 박찬대 당대표가 되었어도 조국 사면을 했다면 그때는 ‘박찬대 견제론’을 주장할 셈이었던가”라며 “(정청래 견제론은) 실소를 자아내게 하며 상식적 수준에서 바로 반박이 가능하다”고 했다.

또 정 대표는 “정청래는 김어준이 밀고, 박찬대는 이재명 대통령이 밀었다는 식의 가짜뉴스가 이 논리의 출발점”이라며 “어심(김어준의 마음)이 명심(이 대통령의 마음)을 이겼다는 황당한 주장인데 정청래가 이 대통령과 싸울 것이라는 가짜뉴스에 속지 말기를 바란다”고 했다.

그러면서 “악의적 갈라치기”라며 “이 대통령과 각을 세울 일이 1도 없으며 당연히 싸울 일도 없다. 당정대가 한 몸처럼 움직여 이재명 정부를 성공시킬 생각뿐”이라고 덧붙였다.