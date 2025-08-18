출시 2년 만의 성과…미션으로 리워드 적립 8월부터 핫딜 결제 가능…경품 이벤트도 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 고객의 통신 생활을 지원하는 서비스 ‘캐시리워드’ 이용자가 출시 2년 만에 40만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.

캐시리워드는 간단한 미션 수행으로 리워드를 적립하고, 이를 통신 요금 납부나 쇼핑 등에 사용할 수 있는 서비스다. 만 14세 이상 KT 상품 이용 고객(외국인·법인 고객 제외)이라면 누구나 KT 공식 앱 ‘마이 케이티’를 통해 참여할 수 있다.

고객은 용돈 받기, 쇼핑 구매, 출석 체크 등 일상 속 미션을 수행하며 리워드를 적립할 수 있다. 리워드는 ▷통신 요금 납부 ▷KT닷컴 핫딜 상품 구매 ▷모바일·액세서리 쿠폰 교환 등에 사용 가능하다.

KT는 이달부터 KT 닷컴 핫딜 상품 구매 시에도 캐시리워드를 사용할 수 있도록 서비스를 확대했다. 핫딜은 KT 닷컴에서 운영하는 쇼핑 서비스로, 생활 밀착형 상품을 무료 배송으로 제공한다. 아울러 KT 멤버십 5% 할인과 캐시리워드 5% 적립 혜택도 동시에 받을 수 있다.

KT는 핫딜 결제 기능 오픈을 기념해 오는 8월 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 캐시리워드로 핫딜 상품을 결제한 고객에게 폴로 포니 반팔티, 핸디 선풍기, 핫딜 5000원 쿠폰 등을 추첨을 통해 증정한다.

이와 함께 KT는 신모델 사전 예약 프로모션 등 다양한 채널에서 캐시리워드 혜택을 확대, 활용 범위를 지속해서 넓혀갈 계획이다.

오성민 KT 영업·채널본부장은 “캐시리워드는 일상 속 쉬운 참여만으로 실질적인 요금 절감 혜택을 제공하는 KT만의 리워드 서비스”라며 “앞으로도 고객의 생활에 도움이 되는 가치 있는 이용 경험을 제공할 수 있도록, 차별화된 혜택을 지속 확대해 나가겠다”고 했다.