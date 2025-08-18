SUV·픽업트럭 전용 타이어 지형·기후 변화 큰 호주 환경 최적화 물류망 확대 및 스포츠 마케팅도 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어는 ‘로디안 ATX’를 호주 시장에 출시하며 고인치 타이어 수요가 높은 현지 시장 공략에 본격적으로 나선다고 18일 밝혔다.

로디안 ATX는 온·오프로드 주행을 모두 아우르는 SUV(스포츠유틸리티차량) 및 픽업트럭 전용 타이어로, 사막과 산악, 비포장도로, 해안 도로 등 지형과 기후 변화가 큰 호주 환경에 최적화된 성능을 제공한다. 또 기존 제품보다 넓어진 접지 면적과 마모에 강한 고성능 컴파운드를 적용해 높은 마일리지와 주행성능을 모두 확보했다.

오프로드와 젖은 노면의 주행에 특화된 기술도 더해졌다. 미세한 홈을 정교하게 설계한 ‘3D 커프’ 기술을 통해 젖은 노면에서도 안정적인 접지력을 발휘하며, 강화된 눈길 주행 성능으로 윈터타이어에 적용되는 3PMSF 인증도 획득했다.

아울러 타이어 홈 사이에 낀 자갈을 주행 중 자연스럽게 배출하는 ‘스톤 이젝터’와, 바위나 자갈길에서도 접지력을 유지할 수 있도록 타이어 측면에 돌기 형태로 설계된 ‘사이드 바이트’ 기술이 적용돼 험로에서도 안정감을 유지하도록 설계됐다.

이번 로디안 ATX의 호주 출시는 픽업트럭과 SUV 등 대형 차량을 선호하는 호주 시장의 특성을 반영해 고인치 타이어 수요를 타겟으로 한 전략의 일환이다. 로디안 ATX는 지프의 ‘랭글러’와 ‘글래디에이터’에 신차용 타이어(OE)로 공급 중인 제품이다.

넥센타이어는 호주를 전략 시장으로 삼고 현지 공급망을 지속 확대해 왔다. 특히, 시드니, 멜버른, 브리즈번을 잇는 동부 해안 경제권을 중심으로 유통망을 확장하며, 호주시장 내 유통 경쟁력을 강화하고 있다. 2023년 뉴사우스웨일스주, 지난해 빅토리아주에 물류센터를 구축했으며, 올해 하반기 중 물류 거점을 추가 개설할 예정이다.

브랜드 인지도 제고를 위한 마케팅도 병행 중이다. 2024/25 시즌부터 호주 A리그 프로축구팀 ‘시드니 FC’를 공식 후원하며, 호주 전역에서 브랜드 노출을 강화하고 있다. 특히 시드니 FC의 디지털 플랫폼을 적극 활용해 SNS 콘텐츠와 뉴스레터 광고를 통해 팬들과의 소통에 나서고 있다.

넥센타이어 관계자는 “로디안 ATX는 호주 시장의 특성과 현지 고객 및 딜러의 피드백을 반영해 출시한 제품”이라며 “앞으로도 제품 현지화와 유통망 확장을 통해 호주 시장에서의 입지를 지속적으로 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.