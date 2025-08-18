운전 중 휴대전화 금지·전 좌석 안전띠 착용 등 주인공 삶 속 교통안전 활동을 한 편의 이야기로

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 안전한 교통문화 정착을 위해 지난 2001년부터 추진해 온 다양한 활동을 담은 신규 광고 ‘삼성화재가 바꿔온 교통문화 편’을 선보인다고 18일 밝혔다.

이번 광고는 지난 5월 새로운 기업 아이덴티티인 ‘Protecting Today, Inspiring Tomorrow’를 선언한 이후 공개한 ‘지키다 일상, 꿈꾸다 그 이상’에 이은 후속편이다. 삼성화재가 지난 24년간 안전한 사회를 위해 교통문화를 변화시켜 온 과정을 주인공의 인생 여정을 통해 이야기 형식으로 풀어냈다.

광고는 20대였던 남성 주인공이 첫 차를 구매했던 2000년대 초반을 시작으로 50대가 되기까지 가족을 이루어 나가는 모습 속에서 삼성화재 교통안전문화연구소가 정부와 함께 법제화하거나 개선해 온 주요 사례들이 자연스럽게 소개된다.

주요 내용은 ▷운전 중 휴대전화 사용 금지(2001년) ▷만 6세 미만 어린이 카시트 의무화(2006년) ▷운전 중 DMB 시청 금지(2011년) ▷전 좌석 안전띠 착용 의무화(2018년) ▷스쿨존 환경 개선사업과 서행 유도(2018~2024년)이다. 또한, 소품·의상·영상 효과 등을 통해 시대별 감성과 향수를 불러일으키며 보는 재미를 더했다.

국내 최초의 교통안전 전문 민간 연구기관인 삼성화재 교통안전문화연구소는 2001년 설립 이후 국회, 정부, 지자체와 함께 정책 개발과 제도 개선을 지원해 왔다. 이와 함께 교통안전 의식과 행동 함양을 위한 교육과 홍보 활동도 수행하고 있다. 이번 광고에 담긴 이야기 외에도 ‘우회전 통행방법 개선’, ‘어르신 보행 안전 캠페인’, ‘음주운전 단속기준 강화’ 등의 활동을 이어가고 있다.

삼성화재 관계자는 “이번 광고는 삼성화재가 보다 안전한 세상을 만들어 고객들이 더 나은 미래로 향해 나아갈 수 있도록 노력하는 활동들을 알리고자 했다”고 말했다.