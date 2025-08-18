[헤럴드경제=최원혁 기] 대만의 한 남성이 노을 사진을 찍기 위해 송전탑에 올랐다가 감전사 했다. 이로 인해 산불과 정전까지 발생했다.

지난 15일(현지시간) 대만 신문망(TVBS) 등에 따르면 전날 신베이시 슈린에 사는 20대 남성 A씨가 다퉁산의 한 송전탑에 올라갔다가 감전돼 숨졌다.

A씨는 15m 아래로 추락했고 고압 전기로 인한 화상을 입고 사망했다.

사고 신고자는 A씨의 여자친구 B씨였다. 사고 전 A씨는 송전탑 꼭대기에 올라가 노을을 찍으려고 했고 B씨는 아래에서 송전탑에 오르는 A씨를 찍어주고 있었다.

그러다가 A씨가 ‘쾅’ 하는 소리와 함께 떨어졌고 B씨가 달려갔을 때 A씨는 호흡은 물론 심장 박동도 뛰지 않고 있었다.

심지어 A씨의 몸에 불이 붙어 근처 풀로 옮겨 붙었다. 강풍을 따라 불길이 번지자 B씨가 다급하게 경찰에 신고했다.

경찰과 소방 당국은 차량 20대와 인력 55명을 출동시켜 구조와 화재 진압 작업을 벌였다. 이 사고로 인근 지역 2가구에 정전 피해가 났다.

경찰이 B씨의 휴대전화를 살펴 본 결과 A씨는 송전탑 꼭대기에 올라 약 15m 높이에서 감전돼 추락한 것으로 확인됐다.