축구장 15개 면적에 최고 45층 2500세대 규모 조성 일반주거지역 제2종 → 제3종 종상향…용적률 299.9% 적용 영등포역 일대 새로운 대표 주거단지로 탈바꿈

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 도림동 고추말 어린이공원(도림동 26-21번지) 일대가 최고 45층 2500세대의 대규모 주거단지로 탈바꿈하는 ‘도림1구역 주택정비형 공공재개발 사업’이 추진 중이라고 밝혔다.

주택정비형 공공재개발은 기반 시설이 부족하고 주거환경이 열악한 지역을 정비구역으로 지정해 주거환경을 개선하고 양질의 주택을 공급함으로써 도시 균형발전과 주민 삶의 질을 향상을 도모하는 사업이다.

도림1구역은 지형이 경사지고 골목길 폭이 좁아 차량 통행이 불편하고, 건축 후 30~50년이 경과한 저층 노후주택이 많아 정비 필요성이 꾸준히 재기되어 왔다.

구는 지난 2021년 도림1구역을 공공재개발 대상으로 서울시에 추천했고, 2022년 해당 구역이 후보지로 최종 선정됐다. 이후 지난해부터 시-구-한국토지주택공사(LH)가 참여하는 합동 사전기획 자문회의를 세차례 거쳐 정비계획안을 마련했다.

정비계획안에 따르면 축구장 15개 크기(10만6985㎡)에 달하는 사업 부지에는 최고 45층 2500세대의 대규모 주거단지가 조성될 예정이다. 특히, 용도지역이 일반주거지역 제2종에서 제3종으로 종상향 되면서 299.9% 용적률이 적용, 고층 설계가 가능해졌다.

구는 지난 7월 23일 정비계획안 주민설명회를 열어 사업 추진 경과와 향후 계획을 공유했으며, 현재 주민 공람이 마무리 단계다. 올해 안으로 도시계획위원회 심의 등 행정절차를 완료해 정비구역 지정이 원활히 추진될 수 있도록 지원할 계획이다.

도림1구역은 영등포역과 가까운 역세권 입지에 있으며, 향후 신안산선 개통으로 도림사거리역이 신설되는 등 교통 인프라 확충으로 접근성이 크게 향상될 전망이다. 또 영등포공원, 대형 백화점, 초등학교 등 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있어 재개발이 완료되면 ‘명품 주거단지’로 주목받을 것으로 기대된다.

최호권 영등포구청장은 “영등포 전 지역에 여의도 스카이라인을 닮은 고층 주거단지가 들어서고 있다” 며 “이번 재개발은 도림동이 대변신하는 새로운 전환점이 될 것”이라고 전했다.