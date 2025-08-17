[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 동작구의 한 주택가 골목에서 60대 대리운전 기사가 몰던 차량이 연이어 건물을 들이받아 조수석에 타고 있던 차량 소유주가 숨졌다.

17일 경찰에 따르면, 전날 오후 11시 34분께 동작구 상도동의 한 주택가 골목길을 달리던 승용차가 주택 화단과 외벽을 차례로 들이받았다.

이 사고로 당시 조수석에 타고 있던 50대 남성 차주가 충격으로 차량 밖으로 튕겨 나갔으며, 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

운전자인 60대 대리운전 기사 A 씨는 비교적 가벼운 부상을 입었다. 그는 현장에서 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태다.

경찰은 사고 당시 A씨에게서 음주나 마약 정황은 발견되지 않았다고 밝혔다. 경찰은 운전자 A씨를 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 입건할 계획이다.

경찰은 블랙박스 영상과 인근 CCTV 영상을 확보해 사고 경위를 조사하고 있다. 차량의 속도, 운전자의 핸들 조작 여부, 제동 상황 등을 확인해 사고 원인을 규명할 방침이다.