[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군과 국민의힘 정희용 국회의원은 지난 14일 주요 지역 현안에 대한 정책 건의와 국비 확보를 위한 정책간담회를 열었다.

이번 정책간담회에는 김재욱 칠곡군수를 비롯해 이상승 칠곡군의회 의장, 박순범·정한석 경북도의원, 군의원 등 30명이 참석했다.

이날 간담회는 오평 일반산업단지 신규 개발 추진, 개발제한구역 해제 및 이용계획, 왜관 일반산업단지 활성화, 대경선 개통에 따른 왜관역 역세권 활성화, 낙동강 수변공간 이용 활성화 등 총 7개 핵심 의제가 집중 논의됐다.

특히 오평 일반산업단지 조성 사업은 지역경제 활성화와 일자리 창출의 핵심 과제로 그동안 추진 경과와 향후 계획에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

또 개발제한구역 해제, 공영차고지 조성, 첨단 농기계 융복합 클러스터 조성 등 경제 기반 강화를 위한 다양한 사업도 함께 논의됐다.

대경선 개통에 따른 왜관역 활성화 방안으로 노후 역사 개축, 주차장 및 환성시설 확충, 낙동강 테마거리 관광자원화 등 계획중인 사업들에 대한 국회의 지원을 요청했다.

이밖에도 북삼지역 주한미군 공여구역 개발 사업의 추진 상황을 공유하고, 2026년 국비 확보를 위한 28개 주요 사업을 건의하며 국회의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.

김재욱 칠곡군수는 “지역 현안에 대한 깊은 이해를 도출할 수 있었고, 국비 확보를 위한 구체적인 방안도 함께 모색하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 정희용 의원과 긴밀히 협력해 칠곡군의 지속 가능한 성장을 위한 정책을 적극 추진하겠다”고 말했다.