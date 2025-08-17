[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도농업기술원(이하 농기원)이 샤인머스켓 중심의 국내 포도 산업 구조를 개선하고 다양한 소비자 기호 변화에 대응하기 위해 신품종 육성에 적극 나선다.

17일 농기원에 따르면 경북은 포도 재배면적, 생산량, 수출량 모두 전국 1위이나 재배면적의 59%(4829ha), 수출 품종의 90%가 샤인머스켓 한 품종으로 편중돼 있다.

농기원은 10여 년간 로열티 경감과 품종 다변화, 시장 확대 등을 목표로 품종개발에 나서 소비자 기호에 맞는 색, 맛, 향, 저장성을 갖춘 8품종을 개발했다.

이 가운데 레드클라렛, 글로리스타, 골드스위트가 프리미엄 대표 품종으로 씨 없고 껍질째 먹을 수 있으며 외관, 맛 등 으로 소비자와 유통업계에서 주목을 받고 있다고 농기원은 밝혔다.

농기원은 이들 품종의 국내 시장 확대를 위해 지난 달 18일 현대백화점과 협력협약을 맺은 데 이어 지난 14~17일 현대백화점 판교점과 목동점에서 특판 행사를 열고 수도권 공략에 나섰다.

특히 수출에도 적극 나서고 있다.

2023년 레드클라렛의 첫 세계 진출을 시작으로 현재 4개 신품종이 홍콩, 싱가포르, 미국 등 7개국에 수출되고 있다.

이들 신품종은 현지 소비자들로부터 호평을 받아 지난해 수출량은 전년 대비 3배(2.5t → 7.5t)로, 수출국은 2개국에서 7개국으로 늘었다.

농기원은 현재 150ha인 신품종 재배면적을 2030년까지 500ha로 확대할 계획이다.

조영숙 경북도농기원 원장은 “경북에서 육성한 포도 신품종이 국내 포도산업 구조를 바꾸고, 농가소득과 경쟁력을 높이는 새로운 성장 동력이 될 것”이라고 말했다.