서울 마포구 창전동 아파트 화재 당시 스프링클러와 대피 방송이 작동하지 않아 피해가 커졌다는 지적이 제기됐다. 주민들은 안내 방송 대신 직접 화재 발생을 주변에 알리며 혼란 속에 대피해야 했다.

소방당국에 따르면 화재는 17일 오전 8시11분께 마포구 창전동의 지상 20층, 지하 1층 규모 아파트 14층 세대에서 발생했다. 불은 오전 9시57분께 초진, 10시42분께 완전히 꺼졌다. 이 불로 2명이 숨지고 13명이 다쳤으며, 주민 89명이 긴급히 대피했다.

당시 아파트에는 화재 경보 방송이 울리지 않은 것으로 확인됐다. 한 주민은 “대피 방송이 없었고, 주민들이 서로 ‘불이야’라고 외치며 계단을 통해 빠져나왔다”고 전했다. 실제로 잠옷 차림이나 맨발로 뛰쳐나온 주민이 적지 않았다. 또 옆 호실 주민은 현관문이 열리지 않아 화장실에 갇히는 등 고립 위기를 겪은 것으로 알려졌다.

스프링클러 미설치도 문제로 지목된다. 화재가 난 14층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았다고 소방은 설명했다. 해당 단지는 1998년 준공된 950세대 규모 아파트로, 당시 법규상 16층 이상 공동주택의 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였다.

소방은 오전 8시16분 대응 1단계를 발령하고 소방인력 186명을 포함해 총 252명과 장비 79대를 투입했다. 대피한 주민 일부는 인근 대피소에서 임시 거처를 제공받고 있다.

이번 화재로 14층 세대에 거주하던 모자가 숨졌다. 20대 아들은 현장에서 숨진 상태로 발견됐고, 60대 어머니는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 함께 살던 부친은 불길을 피해 탈출했지만, 아파트 앞에서 아들을 찾으며 오열해 안타까움을 더했다.

소방과 경찰은 오는 18일 합동 감식을 통해 정확한 발화 원인과 화재 경위를 조사할 예정이다.