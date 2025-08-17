[헤럴드경제=권제인 기자] 김형석 독립기념관장의 광복 80주년 경축식 기념사를 둘러싼 논란이 지속하는 가운데 광복회가 김 관장의 즉각 해임을 촉구했다.

광복회는 17일 성명을 내고 “김 관장의 ‘해방은 연합국이 가져다준 선물’이라는 망언은 독립운동 가치를 정면으로 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언”이라며 “대한민국 정체성을 좀 먹는 김 관장의 즉각 해임과 감사, 그리고 수사에 착수할 것을 정부에 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “이번 김 관장의 광복절 경축식에 참석, 그의 경축식을 옹호·지원하고 보도자료를 통해 김 관장의 논리를 강변한 국가보훈부 관계자들에 대한 즉각적인 경위 파악과 감사에 착수하라”고 덧붙였다.

또한 독립기념관 감독기관인 보훈부를 향해서도 “김 관장에 대한 장관의 명확한 입장을 국민에게 밝히라”고 했다.

앞서 김 관장은 지난 15일 독립기념관 겨레의 집에서 열린 광복절 경축식 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말했다.

이어 “역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 되며, 이제는 역사 전쟁을 끝내야 한다”고 했다.