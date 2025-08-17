유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용가능한 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속화합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

여름철, 무더운 날씨와 함께 찾아오는 것이 있다면 바로 모기입니다. 모기는 단순히 귀찮은 존재를 넘어서, 인류의 건강에 심각한 위협을 가하는 곤충으로 잘 알려져 있습니다. 사실 모기는 전 세계에서 사람을 가장 많이 죽이는 동물로 꼽힙니다. 매년 전 세계에서 수십만 명이 모기에 의해 전파된 질병으로 사망하며, 그중 대표적인 질병으로 말라리아, 뎅기열, 일본뇌염 등이 있습니다. 이러한 질병들은 모기가 혈액을 빨아들이는 과정에서 바이러스를 전파하는 주요 매개체 역할을 합니다.

모기는 전 세계적으로 약 3500여 종이 존재하며, 이 중에서 한국에만 60여 종이 서식하고 있습니다. 이들은 대부분 여름철에 활동을 활발히 합니다. 모기의 생애는 크게 유충, 번데기, 성충의 3단계로 나뉩니다. 특히, 모기의 유충은 물속에서 자라며, 성충이 되기 위해서는 번데기 상태를 거쳐 공기 중에서 활동하게 되는데 이러한 생태적 특성 때문에 모기는 물이 고인 곳이라면 어디서든지 서식할 수 있습니다.

모기의 주요 먹이는 동물의 피입니다. 모기의 피를 빨아들이는 주체는 대부분 암컷 모기이며, 수컷은 주로 꿀이나 꽃가루 등을 먹습니다. 암컷 모기는 알을 낳기 위해 반드시 피를 섭취해야 하며, 이 과정에서 사람과 동물에게 질병을 전파할 수 있습니다. 모기의 입은 ‘흡혈’이라는 특수한 기능을 가지고 있는데, 피를 빨기 전에 피부에 항응고제를 주입하여 피가 굳지 않도록 합니다. 모기에 물렸을 때 많이 간지러운 이유는 바로 항응고제가 인체에 가려움증을 유발하는 원인이기 때문입니다.

모기는 해충으로 여겨지지만, 사실 자연 생태계에서 중요한 역할을 하기도 합니다. 모기가 수행하는 긍정적인 역할은 주로 두 가지가 있습니다.

첫번째는 식물의 수분을 돕는 역할입니다.

모기는 꽃가루를 퍼뜨리며, 수분 작용을 돕는 중요한 역할을 합니다. 수많은 꽃들이 모기의 도움을 받아 수분을 전달받습니다. 모기는 꽃가루를 흡입하면서 꽃에서 꽃으로 이동하며, 이 과정에서 꽃의 수분을 돕고 꽃이 열매를 맺을 수 있도록 합니다. 모기가 꽃가루를 퍼뜨리는 과정을 통해 다양한 식물들이 번식하고 성장할 수 있습니다. 모기는 파리목(目)에 속하는 곤충으로 대부분의 파리류들은 모기와 마찬가지로 꽃가루를 수분하는 역할을 합니다.

두번째는 다양한 동물의 먹이원이 되는 것입니다.

모기의 유충은 물속에서 자라며, 많은 수생 동물들의 먹이가 됩니다. 이들은 물고기, 미꾸라지, 다양한 곤충들에게 중요한 영양 공급원이 됩니다. 또한, 성충은 여러 조류나 곤충들에게 먹이가 되며, 생태계 내에서 중요한 먹이망을 형성하는 데 기여합니다. 이러한 먹이망은 자연의 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

하지만, 모기는 여러모로 해충으로 분류돼 많은 사람들에게 피해를 입히는 경우가 많습니다. 모기가 전파하는 질병은 세계적으로 큰 문제를 일으키고 있는데 특히 말라리아는 아프리카와 아시아, 남미 일부 지역에서 큰 피해를 주고 있으며, 뎅기열, 지카바이러스, 일본뇌염 등도 여전히 많은 사람들이 감염되고 있습니다. 매년 모기에 의한 질병으로 인해 70만 명 이상의 사망자가 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 그 수치는 뱀이나 상어, 사자와 같은 위험한 동물보다 훨씬 많으며, 이로 인해 모기는 단순한 해충을 넘어 인류 건강에 중대한 위협을 가하는 존재로 자리 잡고 있습니다.

한국 역시 예외는 아닙니다. 최근 몇 년간 말라리아가 다시 발생하고 있으며, 일본뇌염도 여전히 문제가 되고 있습니다. 강원도와 경기도 북부 지역에서는 여름철마다 말라리아 위험 지역으로 지정되고, 모기의 활동이 활발해지면서 방역 작업이 중요해지고 있습니다. 또한, 기후 변화로 인해 모기의 활동 기간이 길어지고, 온도 상승이 모기의 생명력에 영향을 미쳐 1년 내내 모기의 위험이 존재하게 되었습니다.

모기의 완전한 박멸은 사실상 불가능합니다. 그러나 모기의 개체 수를 줄이는 다양한 방법들이 시도되고 있습니다. 가장 기본적인 방법은 주변의 물웅덩이를 없애거나, 물이 고이지 않도록 관리하는 것입니다. 모기의 유충은 물속에서 자라므로, 물이 고인 곳을 없애는 것만으로도 개체 수를 상당히 줄일 수 있습니다.

친환경적인 방법으로는 천적을 이용한 방제가 있습니다. 예를 들어, 미꾸라지나 잔물땡땡이 같은 수생동물은 모기의 유충을 잡아먹고, 거미와 잠자리는 성충인 모기를 포식합니다. 최근에는 모기 유충을 잡아먹는 ‘왕모기’라는 모기 종도 발견되었으며, 이 모기는 다른 모기들의 개체 수를 자연스럽게 감소시키는 효과가 있습니다. 왕모기는 유충 상태에서 다른 모기를 잡아먹으며, 하루에 20마리 이상을 섭취한다고 알려져 있습니다.

모기는 인류에게 불편하고, 때로는 치명적인 위협을 가하는 해충입니다. 그러나 모기의 생태적 역할을 고려할 때, 이를 완전히 없애는 것은 불가능하며, 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 점도 감안해야 합니다. 따라서, 인간과 환경이 조화롭게 공존할 수 있는 방제 방법을 고민하고 실천하는 것이 중요합니다. 모기 개체 수를 적절히 조절하고, 친환경적인 방법을 통해 피해를 최소화하는 것이 우리가 할 수 있는 최선의 방법일 것입니다.

입추가 지나고 무더위가 한층 꺾이고 있는 요즘 같은 계절에도 모기는 여전히 많습니다. 모기에게 피해를 입지 않도록 각자 조금더 주의해야 할 필요가 있습니다.

임헌명 국립생태원 차장