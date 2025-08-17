[헤럴드경제=권제인 기자] 여의도 상공을 수직 비행하는 열기구 ‘서울달’에 1년 동안 5만명이 탑승했다.

17일 서울시는 서울달이 지난해 8월 23일 개장 이후 누적 탑승객 5만명(외국인 1만7000명 포함), 5400회 이상 무사고·안전 비행을 기록했다고 밝혔다. 총 235일 운행했으며 하루 평균 228명이 탑승했다.

서울달은 여의도 상공 130ｍ까지 수직 비행하는 계류식 가스 기구다. 서울달에 타면 한강과 도심 불빛이 어우러진 서울의 경관을 볼 수 있다.

시는 올해 4월부터 성수기(4∼6월, 9∼11월) 주말 오전 운영 확대, 소인 요금 세분화, 다둥이행복카드 소지자(가족) 30% 할인 등을 시행했다.

탑승객 안전을 위해 영등포소방서와 합동안전점검을 정기적으로 실시하고, 모든 탑승객에게 사전 안전교육을 의무화했다. 실시간 기상 상황도 운영에 반영해 한 건의 사고 없이 안전 운항을 이어왔다고 시는 밝혔다.

지난 1년간 탑승한 전체 이용객 5만명 중 내국인은 68.7%, 외국인은 31.3%다. 올해 4월부터는 글로벌 온라인 여행사를 통한 외국인 사전 예약을 받기 시작하면서 외국인 탑승객 비율이 작년 대비 16%포인트가량 올랐다.

1년 중에는 날씨가 선선한 9∼10월, 하루 중에는 오후 6시께 가장 많은 이용객이 탑승했다.

시는 오는 22일부터 31일까지 매주 금요일과 주말에 포토존, 퀴즈 이벤트, 캐치볼 등을 즐길 수 있는 ‘서울달 개장 1주년 기념 참여 이벤트’를 연다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “1년간의 운영 경험을 바탕으로 더 안전하고 즐거운 체험을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

구종원 서울시 관광체육국장은 “서울달 전체 이용객 3명 중 1명은 외국인일 만큼 시민뿐만 아니라 전 세계 관광객이 사랑하는 서울의 야간 관광 랜드마크로 자리매김했다”고 밝혔다.