채권자를 살해한 혐의로 1심에서 중형을 선고받았던 60대가 피해자에게 속아 돈을 빌린 사정이 밝혀져 항소심에서 감형됐다.

대전고법 제1형사부(박진환 부장판사)는 17일 살인 혐의로 기소된 A(69)씨의 항소심에서 1심 판결을 파기하고 A씨에게 징역 12년을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 지난 1월 29일 충남 천안시 지인의 누나인 B씨의 주거지에서 B씨와 말다툼을 하다 격분해 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 지난해 10월 음주운전을 무마하기 위한 합의금을 마련하기 위해 B씨에게 2000만원을 빌렸다.이후 800만원을 갚았지만 이와 관련된 문제로 B씨의 동생인 C씨에게 불만을 가진 것으로 알려졌다.

범행 당일에는 B씨가 C씨를 두둔하는 듯한 말을 하자 화가 내며 범행을 저지른 것으로 확인됐다.

1심 재판부는 “살인 행위는 고귀한 절대적 가치인 사람의 생명을 빼앗는 것으로 그 결과가 매우 중해 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”며 “피해자로부터 급전을 빌려 도움받은 적이 있는데도 서운한 말을 들었다는 사소한 이유로 홧김에 피해자를 살해했다”며 징역 16년을 선고했다.

그러나 항소심 재판 과정에서 B씨와 그 가족 등 일당이 A씨를 속여 돈을 받아냈다는 사실이 드러났다.

B씨 가족 등은 고의로 교통사고를 내고 돈을 받아 챙긴 혐의로 재판받고 있는 것으로 전해졌다.

재판부는 “피해자는 A씨에 대한 의도적으로 A씨와 함께 술을 마시고 음주운전을 하도록 유도하는 등 사기 범행을 위한 핵심적인 역할을 했다”며 “이에 따라 피고인은 B씨에게 부담하지 않아도 될 채무를 변제하던 중 채무를 독촉받고 금전 문제로 언쟁하던 중 살인을 저질렀다”고 밝혔다.

이어 “사건 당일 피고인이 사기 범행을 인식하지 않았다고 하더라도, 이 사건 범행에 이르게 된 과정에 있어 피해자에게도 일정 정도의 귀책 사유가 있었다고 보인다”며 “1심 판결은 과도했다고 보여 피고인의 양형 부당 주장을 받아들인다”고 판시했다.