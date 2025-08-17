전국민 90%에 1인당 10만원 추가 지급 건강보험료 활용 소득선별 과정 거쳐야 1인·맞벌이가구 특례 적용도 논의될 듯 2021년 이의신청 41.2%가 건보료 관련

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 다음 달 22일부터 국민 약 90%를 대상으로 1인당 10만원씩 지급하는 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’의 구체적 기준 마련에 착수한다. 상위 10%와 고액 자산가를 어떻게 제외할지가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

17일 정부 등에 따르면 행정안전부·보건복지부·국민건강보험공단 등은 다음 주부터 2차 지급 기준 마련을 위한 논의에 돌입한다. 이 과정에서 고액 자산가 제외 기준, 1인 가구·맞벌이 가구에 대한 특례 적용 여부 등이 주요 검토 대상이 될 전망이다.

2차 소비쿠폰은 1차 보편 지급과 달리 소득 상위 10%를 제외한 국민에게만 지급된다. 지급 여부를 가르는 핵심 지표는 건강보험료 납부액이다. 올해 5월 기준 직장가입자의 경우 본인부담금 27만3380원을 초과하면 상위 10%에 해당한다. 지역가입자는 20만9970원을 넘으면 상위 10%다.

정부는 여기에 재산 보유 규모를 반영한 ‘컷오프’ 기준을 추가해, 단순 소득 기준만으로는 걸러낼 수 없는 고액 자산가를 배제할 계획이다.

이는 건보료 납부액을 통한 가구 소득 파악 방식의 한계를 고려한 조치다. 직장가입자의 경우 보수월액 등 소득만 반영되지만, 지역가입자는 소득과 자산을 모두 합산해 보험료가 산정된다. 이 때문에 동일한 소득 수준이라도 가구 형태나 가입 유형에 따라 보험료가 달라져 형평성 논란이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 직장가입자는 소득 기준만 충족하면 지원 대상이 될 수 있어, 다주택 보유 등 고액 자산가를 걸러내기 어렵다는 지적이 많았다.

이에 따라 지난 2021년 코로나19 상생 국민지원금 지급 당시에는 건보료 기준을 충족하더라도 재산세 과세표준 합계액이 9억원을 초과하거나 연 금융소득이 2000만원을 넘으면 지급 대상에서 제외하는 등 별도 기준을 마련한 바 있다.

1인 가구 및 맞벌이 가구에 대한 특례 적용 여부도 논의 대상이다. 상생지원금 지급 당시 1인 가구는 직장·지역가입자 구분 없이 건보료 17만원 이하일 경우 지원 대상에 포함됐다. 이는 연소득 약 5800만원 이하의 직장가입자 수준으로, 고령자나 비경제활동 인구가 많은 점을 감안해 완화 기준이 적용된 것이다. 맞벌이 가구는 홑벌이 가구보다 소득이 높아 상대적으로 불이익을 받을 수 있다는 점을 고려해 가구원 수를 1명 더한 기준을 적용했다.

특정 기간의 건보료만 기준으로 삼을 때 소득이 불규칙한 근로자 사이에서 불만이 나올 수 있는 만큼 이를 보완하기 위한 기간 설정 방안도 함께 검토될 전망이다. 정부는 이런 논의를 거쳐 내달 10일 전후로 최종 지급 기준을 확정한다는 방침이다. 2차 지급은 내달 22일 시작돼 10월 31일 종료된다.

앞서 2021년 상생지원금 지급 당시에도 건보료를 기준을 둘러싼 불만은 컸다. 당시 이의제기 신청 11만858건 가운데 건보료 조정 요청이 4만5637건으로 전체의 41.2%를 차지해 압도적으로 많았다.

국회예산정책처는 이에 대해 “민생경제 회복을 도모하기 위한 소비쿠폰 사업이 지원이 필요한 사람에게 제대로 전달되지 못하거나, 고소득층이 오히려 혜택을 받는 구조가 되면 정책의 근본 취지가 훼손될 수 있다”면서 “상위 10% 선별 과정에서 건보료 본인부담액을 가구소득 판단 근거로 삼는 것의 한계를 면밀히 검토하고 국민 수용성을 높일 수 있는 대안을 종합적으로 제시할 필요가 있다”고 제언했다.