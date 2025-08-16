[헤럴드경제=최원혁 기자] 김태호 PD가 과거 뇌수막염 투병으로 예능일을 그만두려 했다고 고백했다.

15일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘대한민국 예능계 두 거장의 정상회담’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 나영석 PD와 김 PD가 술을 마시며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김 PD는 “‘일밤’에서 대단한 도전을 할 때다. 그때는 연출 1명, 조연출 1명이 있었고 조연출이 편집을 다 할 때다”며 “하루는 편두통이 너무 심해 응급실 가서 진료 받았더니 뇌수막염이라더라. 척수도 뽑았다”고 털어놨다. 그는 당시 아픈 상황에서도 ‘입원하면 안 되는데. 내일까지 편집을 끝내야 하는데’라는 생각을 했다고.

심지어 교통사고도 났었다며 김태호는 “버스가 급정거를 해서 맨 뒷좌석에서 운전석 앞으로 떨어졌다. 병원에 실려가고 그랬는데. 밤에 편집해야 하니까 절뚝거리면서 나왔다”고 했다. 이를 들은 나 PD 역시 “결혼식 전날 5시까지 편집하고 7시에 화장 받으러 갔다”며 공감했다.

이어 김 PD는 “(뇌수막염으로) 병원에 입원했는데 서른 한 살까지인 내년까지만 해보고 안 되면 직장을 옮기고자 결심했다. 5년은 해야 되지 않을까 싶어서. 그 때 만난 게 ‘무한도전’이었다”고 했다.

김 PD는 “사실 (유)재석이 형 전화번호 받으려고 들어간 프로그램”이라며 “대한민국 예능 피디 합치면 200명 정도인데 재석이 형은 일주일에 네다섯 개밖에 안 하니까, ‘저 안에 들어가려면 어떤 방법을 써야 할까’ 고민했다. 그때 ‘무한도전’에 들어가서 한 학기를 같이 해보면 내년에 다른 프로를 제안할 수 있지 않을까 하는 생각으로 ‘무한도전’ 전신인 ‘무모한 도전’에 합류했다”고 비화를 전했다.

나 PD가 “결국 ‘무한도전’이 그렇게 잘된 프로그램이 될 줄은 모르셨을 것 아니냐”고 하자 김 PD는 “결과적으로는 시대의 혜택을 받은 것 같긴 하다”며 겸손해했다.

김 PD는 2001년 MBC에 입사해 13년 동안 ‘무한도전’을 연출했으며 입사 20년 만인 2021년 12월 MBC를 퇴사했다. 이후 제작사 테오(TEO)를 운영하며 ‘댄스가수 유랑단’, ‘지구마불 세계여행’ 등을 선보였다.