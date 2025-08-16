[헤럴드경제=박영훈 기자] “시청률 1%만 나와도 역대급?”

KT, LG유플러스 통신사들이 예능 콘텐츠에 뛰어들었다가 ‘낭패’를 보고 있다. 통신사들이 투자해 만든 예능 프로그램 성적이 처참하다. ‘현무카세’, ‘기안이쎄오’, ‘추성훈의 밥값은 해야지’ 등 인기 예능인을 앞세우고도 시청률 0%에서 벗어나지 못하고 있다.

KT ENA이 인기 방송인 전현무를 내세운 ‘현무카세’는 시청률 0%대에서 막을 내렸고, LG유플러스가 기안84의 이름을 건 첫 예능 ‘기안이쎄오’도 시청률 0%에서 끝났다.

KT ENA이 투자해 현재 방송 중인 ‘추성훈의 밥값은 해야지’는 3회차까지 시청률 0%에서 벗어나지 못하고 있다. 여행 예능 시장은 이미 포화 상태다. 이런 가운데 ‘밥값은 해야지’가 인기를 얻기는 쉽지 않아 보인다.

‘밥값은 해야지’는 제목 그대로 출연자들이 세계 극한 직업에 도전하고 땀 흘려 번 밥값만큼 즐기는 콘셉트의 프로그램이다. 출연진으로는 방송인 추성훈, 곽튜브(본명 곽준빈), 개그우먼 이은지가 나선다.

LG유플러스도 기안84의 이름을 건 첫 예능(기안이쎄오)을 만들었다 쓴맛을 봤다. 기안이쎄오’는 동병상련 CEO들을 위한 해결사가 된 기안84의 예측 불가 CEO 구출일지를 그리는 프로그램이다.

넷플릭스 등 OTT 시대 플랫폼의 한계라는 지적도 있지만 출연자와 포맷의 식상함이 시청자를 끌어들이기는 역부족이라는 지적이다.

특히 ‘예능 명가’로 불리던 주요 방송사들까지 고전하는 상황이다. CJ ENM 예능 프로그램도 평균 시청률이 0~3% 수준에 불과했다. 과거 방송 예능 시청률 10%도 실패로 봤다. 선택권이 많지 않던 시절 대중은 무조건 TV 앞에 앉았기 때문이다. 하지만 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)의 등장으로 식상한 콘텐츠는 철저하게 외면받고 있다.

통신사들이 예능 콘텐츠 제작에 뛰어든 것은 똑같은 통신 서비스의 한계에서 벗어나 자사의 고객들에게 차별화된 경험과 새로운 수익원 창출을 위해서다.

KT는 지니TV, 지니TV 모바일과 함께 방송 채널로 ENA를 서비스하고 있다. KT는 2021년 콘텐츠 법인 ‘KT 스튜디오지니’를 설립해 오리지널 콘텐츠 생산에 본격 나섰다. 수천억을 투입할 계획을 밝히기도 했다.

LG유플러스는 U+모바일tv를 통해 새로운 예능 콘텐츠를 잇따라 내놓고 있다. LG유플러스 드라마,예능 등 콘텐츠 전반에 대한 모든 활동을 ‘STUDIO X+U’가 맡고 있다. ‘놀러와’, ‘나는 가수다’를 연출한 신정수 PD와 ‘런닝맨’을 연출한 임형택 PD 등 스타PD들을 영입하기도 했다.