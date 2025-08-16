[헤럴드경제=최원혁 기자] 안철수 국민의힘 의원이 광복절 경축식 피켓 시위에 대한 민주당의 비판에 “이재명 매국사면 옹호하는 앞잡이들에게는 정의봉이 약”이라고 맞받았다.

16일 안 의원은 자신의 페이스북을 통해 “민주당 논평에 답한다”며 이같이 밝혔다.

안 의원은 글과 함께 고(故) 박기서 씨가 백범 김구 선생의 암살범인 안두희를 처단하는 데 사용한 몽둥이 ‘정의봉’ 사진을 올렸다.

앞서 지난 15일 안 의원은 서울 중구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 피켓을 들고 침묵시위를 벌였다.

주최측인 행정안전부 직원들이 만류했지만 안 의원은 이재명 대통령의 경축사가 끝날 때까지 침묵시위를 이어갔다.

이를 두고 백승아 민주당 원내대변인은 “안 의원은 광복절 경축식에서 조국·윤미향 사면 반대 피켓을 들고 광복절 기념식을 당대표 선거 홍보용으로 이용하는 정치적 쇼를 벌였다”며 “정치적 야욕을 위해 독립영웅과 시대정신을 되새기는 자리를 훼손한 것”이라고 비판했다.