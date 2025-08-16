서울옥션 ‘제185회 미술품 경매’ 개최 94랏…낮은 추정가 기준 약 61억원

[헤럴드경제=김현경 기자] 천경자, 이우환, 앤디 워홀 등 국내외 근현대미술 거장들의 작품이 경매로 나온다.

서울옥션은 오는 26일 서울옥션 강남센터에서 ‘제185회 미술품 경매’를 개최한다. 이번 경매는 국내외 주요 작가들의 대표작으로 구성된 근현대미술 섹션, 조선시대 전통 초상화부터 근현대 한국화 거장의 추상화까지 한국 전통 예술의 다양한 면모를 살펴볼 수 있는 고미술 섹션으로 구성된다. 출품작은 94랏(Lot), 낮은 추정가 기준 총 약 61억원 규모다.

근현대미술 섹션에서는 천경자의 1977년작 ‘미모사 향기’가 출품된다. 감정이 억제된 얼굴 표정으로 물끄러미 화면 밖을 응시하는 여인의 모습이 담긴 작품이다. 동공이 강조된 여인의 눈은 보는 이의 시선을 멈추게 할 정도로 강렬하다. 여인의 머리에 얹은 꽃과 나비 등에 집중된 높은 채도의 색은 작품 전체적으로 감도는 관조적 분위기와 조화를 이루며 시각적 쾌감을 불러일으킨다. 노랗게 채색된 미모사는 작가가 파리에 있을 당시 그 자태와 향기에 안정을 취했다고 전해지는 꽃으로 작품에 의미를 더한다.

이강소의 ‘Untitled - 91016(무제 - 91016)’은 200호 크기의 대작이다. 실재와 가상의 경계에 대한 질문을 지속적으로 던져온 작가는 1980년대 후반부터 오리, 사슴, 나룻배가 등장하는 풍경화에 주목했다. 오리와 물이라는 전통적 소재를 활용하되 대상을 그대로 묘사하지 않고, 움직임이 지닌 특징을 몇 개의 획으로 간단하고 자연스럽게 처리했다. 유연하고 역동적인 붓질을 활용해 중첩되는 형상으로 그려진 오리들은 고정된 사물보다는 변화의 과정을 담고 있어 생동감이 넘치고 관람자가 다양하게 해석할 수 있다.

이우환의 ‘With Winds(바람과 함께)’는 역동적인 움직임과 강한 붓터치를 담았던 이전 ‘From Winds(바람으로부터)’ 연작 대비 가벼운 움직임이 나타나는 작품이다. 전체적인 분위기 또한 캔버스의 공간이 점차 가라앉으며 수그러드는 양상을 보인다. 신체의 행위성이 화면에 남겨진 흔적을 통해 보이지 않는 대기의 역동성을 차분하게 표현하는 이 작품은 이후 ‘Correspondance(조응)’ 연작으로 변화하는 과도기의 특성을 살펴볼 수 있다.

팝아트 거장 앤디 워홀의 ‘Dollar Sign(달러사인)’과 ‘Campbell‘s Soup II(F. & S.Ⅱ.54-63)(캠벨수프 II)’는 작가를 대표하는 소재를 다룬 작품들이다. ‘Dollar Sign’은 미국 화폐의 달러 기호를 화면 가득 담아 아메리칸 드림 뒤에 가려진 사람들의 욕망과 부에 대한 끊임없는 갈망을 시각화했다. 빠르고 생동감 있게 표현된 달러 사인과 그 주위의 보라색이 대비를 이뤄 당시 대중매체로 화려하게 물든 미국의 모습을 연상시킨다. ‘Campbell’s Soup II(F. & S.Ⅱ.54-63)’는 작가 특유의 반복 이미지를 잘 나타낸 작업이다. 똑같은 크기로 반복 배열된 수프 깡통을 통해 산업 사회의 매스미디어 문화에 길들여진 현대인의 모습을 반영한다.

고미술 섹션에는 조선 후기 고위 사대부의 모습을 담은 ‘조숙하 초상’이 출품된다. 전형적인 공신 초상화로 눈매와 입술, 터럭의 묘사가 섬세해 인물이 더욱 선명하고 입체감 있게 느껴진다. 출품작과 함께 제작됐을 것으로 추정되는 조숙하의 또다른 초상화 한 점이 국립중앙박물관에 소장돼 있는데 출품작과 형식상 차이가 커 눈길을 끈다. 국립중앙박물관 소장작에는 여러 기물이 놓인 서안이 앞에 놓여 있어 인물보다는 사물의 표현이 두드러진다. 반면 출품작은 한 인물의 공적인 위엄과 사적인 인품을 각각 어떻게 시각화했는지 연구할 수 있는 자료다.

석지 채용신의 ‘신기영 초상’은 조선후기 유학생 소곡 신기영의 20세 모습을 담은 작품으로 전북특별자치도 유형문화유산으로 지정돼 있다. 한국 전통 초상화에서는 보기 드물게 실외를 배경으로 하고 있어 독특하다. 배경 속 암석 앞에 배치된 비석과 작품 뒷면의 묵서를 바탕으로 이 작품이 고종 황제의 탄신일을 맞아 화양산에서 황단제를 주관했던 인물들의 의식 장소를 그렸음을 알 수 있다. 초상화 외에도 산수, 화조, 영모 등 다양한 장르를 통해 역량을 발휘했던 채용신의 노련함을 엿볼 수 있는 수작이다.

근현대 한국화 거장 운보 김기창의 추상 작품 ‘태고의 이미지’도 경매에 오른다. 운보가 완전한 추상세계를 추구하던 시기에 제작된 ‘이미지 연작’ 중 하나다. 원시예술에 향수를 느껴 제작한 ‘태고의 이미지’에서 작가는 동양정신의 상징인 돌과 돌이끼로 인간의 역사를 표현하고자 했다. 원시적이고 단순화된 구성과 마띠에르를 보는 것과 같은 재질감은 운보만이 가능한 전통의 현대적 표현법을 보여준다.

경매에 앞서 진행되는 프리뷰 전시는 경매 당일인 26일까지 서울옥션 강남센터에서 진행되며, 누구나 무료로 관람이 가능하다.