폭스뉴스와 인터뷰 통해 밝혀 “푸틴과 회담, 따뜻했다” 평가 대러 제재 조치에는 ‘유보적’ 견해

[헤럴드경제=서정은 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 뒤 “우크라이나전쟁 휴전 등 합의 여부는 우크라이나에 달려 있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 알래스카 앵커리지에서 휴전 합의없이 끝난 미러 정상회담 후 폭스뉴스와 진행한 단독 인터뷰에서 블로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 합의 수용을 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 합의가 이뤄진 것이 아니라면서 “우크라이나가 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다”고 강조했다. 젤렌스키 대통령에게 하고 싶은 조언이 무엇이냐는 질문에도 “합의하라는 것”이라고 재차 말했다.

이번 회담에 앞서 러시아가 합의를 하지 않을 경우 ‘심각한 후과’를 겪을 것이라고 경고했던 트럼프 대통령은 ‘2차 관세’ 등 대러 제재 조치에 대해 유보적인 견해를 피력했다.

트럼프 대통령은 대중국 관세 인상 가능성을 포함해 러시아에 대해 거론한 ‘후과’와 관련해 “오늘 일어난 일(미러 정상회담) 때문에, 지금 그것을 생각할 필요는 없다고 생각한다”며 “나는 2∼3주 정도 후에 그것에 대해 생각해야 할 수 있지만 지금은 생각할 필요가 없다”고 말했다.

아울러 트럼프 대통령은 자신과 젤렌스키 대통령, 푸틴 대통령이 참여하는 후속 회담이 추진될 것이라면서 “합의를 이룰 상당한 가능성이 있다”고 주장했다.

그러면서 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회담이 10점 만점에 몇점이었냐는 진행자 질문에 10점이었다고 답한 뒤 회담이 “따뜻했다”고 말했다.

폭스뉴스의 간판 앵커인 숀 해너티가 진행한 이 인터뷰는 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 회담을 마친 뒤 같은 곳에서 진행됐다.