[헤럴드경제=서정은 기자] 채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사 중인 이명현 순직해병특별검사팀이 사건기록 회수 및 박정훈 대령 수사를 지휘한 김동혁 전 국방부 검찰단장을 소환해 조사하고 있다.

16일 법조계에 따르면 김 전 단장은 이날 오전 서울 서초동 특검 사무실에 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 이번이 3차 조사다.

김 전 단장은 해병대 수사단이 경북지방경찰청에 이첩한 채상병 사건 기록을 압수수색영장 없이 무단으로 회수하고, 박정훈 해병대 수사단장에 대한 고강도 수사를 지휘했다.

김 전 단장은 박정훈 대령 수사 과정에서 윤석열 전 대통령의 측근으로 알려진 군사법원장 출신 고석 변호사와 긴밀히 통화한 것으로 전해졌다. 특검팀은 김 전 단장이 윤 전 대통령 등 윗선의 지시를 받고 고강도 수사를 진행한 것 아닌지 의심하고 있다.

김 전 단장은 지난 13일 첫 조사에서 기자들과 만나 “수사는 제가 전적으로 결정한 부분”이라며 “모든 일을 책임지겠다”고 말한 바 있다.

특검팀은 이날 박정훈 대령 표적수사 의혹이 제기된 염보현 군검사도 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. 염 군검사는 당시 박 대령 수사·기소를 직접 담당한 인물로, 박 대령 구속영장에 허위사실을 적시한 의혹으로 허위공문서 작성 및 감금미수 등 혐의로 피소됐다.