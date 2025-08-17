HUG, 뉴스테이→일반분양 전환하는 사업지에 공문 부동산 경기 반등 보이자…일반분양 전환 움직임

[헤럴드경제=홍승희 기자] 최근 정비사업 조합 사이에서 ‘공공지원 민간임대’ 기피현상이 심화하고 있다. 일반분양분을 임대주택으로 부동산투자신탁사(리츠)에 일괄 매각하는 이른바 ‘뉴스테이’ 사업을 십수년 전 약속했다가, 부동산 경기가 반등조짐을 보이자 일반분양으로 변경하려는 조합들이 나오는 것이다. 임대주택 공급을 위해 조합에 파격적인 금융 혜택을 제공한 공공기관도 진퇴양난에 빠졌다.

17일 정비업계에 따르면 주택도시보증공사(HUG)는 최근 인천 미추홀구 도화동 도화1구역주택재개발정비사업조합에 ‘사업방식변경 관련 안내’ 공문을 보냈다. 사업방식을 ‘공공지원 민간임대’에서 일반분양으로 변경하기 위해 해당 안건을 조합 총회에 올렸는데, 이에 대해 경고성 메시지를 전달한 것이다.

HUG는 “(총회에서) 해당 안건이 일반분양 전환하는 것으로 가결될 경우, 조합사업비대출보증 및 이주비대출보증 신규발급을 중단하고 사업비대출금 이자 등 일체의 제비용 인출을 중단하겠다”고 경고했다.

공공지원 민간임대 사업은 2014년 박근혜 정부가 도입한 기업형 임대주택 ‘뉴스테이’가 전신이다. 주택도시기금과 민간사업자가 자본금을 출자하고, 임대리츠를 설립해 공동 운영하며 주변 시세의 90% 이내에서 8년 이상 장기 임대를 제공하는 구조다.

사업유형은 ▷한국토지주택공사(LH)나 지방공사의 공공택지 공모형, ▷HUG의 민간제안 공모형, ▷정비사업 일반분양분이 대상인 정비사업연계형, ▷공급촉진지구형 등 총 4가지로 나뉜다.

2006년 정비기본계획을 수립한 도화1구역조합은 부동산경기침체로 인해 시공자 선정에 난항을 겪는 등 사업의 답보상태가 이어지자 당시 정부가 주택시장 안정화 카드로 꺼내든 ‘뉴스테이 사업’에 지원, 선정됐다. 그 결과 당시 대림산업(현 DL이앤씨)이 시공사로 선정되는 등 순항을 맞았다.

하지만 최근 공사비가 급등하는 등 사업비 인상이 지속되자 수익성이 더 좋은 일반분양으로 사업방식을 전환하자는 의견이 내부적으로 나오기 시작했다. 리츠에 저렴한 가격으로 팔기보다는 일반분양시장에 뛰어들어 제 값을 받자는 것이다. 최근 부동산 경기가 최악의 상황을 벗어남에 따라 일반분양 시장에서도 매물이 충분히 소화될 거란 낙관적 전망도 깔렸다.

업계 관계자는 “공공지원 민간임대는 미분양 리스크가 없다는 건 좋지만 매입가가 시세보다 저렴하기 때문에 조합원으로서는 아까운 마음이 드는 게 사실”이라며 “시장 상황이 안 좋았을 땐 미분양 나느니 리츠에 빠르게 팔아버리고 안정적으로 사업을 끌고가자는 입장이었지만 이내 부동산 경기가 반등 조짐을 보이자 일부가 입장을 선회한 것”이라고 설명했다.

문제는 이들이 사업방식을 일반분양으로 전환할 시 뉴스테이 방식을 선택함으로써 얻어낸 복수의 인센티브까지 전부 토해내야한다는 점이다. 조합은 임대주택을 추진하며 용적률 인센티브를 받을 뿐 아니라 HUG의 보증부 대출 등 혜택을 부여 받았다.

특히 HUG는 사전구상권도 청구하겠다며 경고한 상황이다. HUG 측은 도화1구역과 금송구역조합에 “매월 발생하는 사업비 및 이주비대출금 이자 연체 등으로 대출기관의 이행청구 및 대위변제가 이뤄질 경우 즉시 대출잔액에 대한 상환청구를 진행할 것”이라며 “조합재산에 대한 채권보전조치 및 표준사업약정 위반에 대한 손해배상청구 등이 불가피하다”고 전하기도 했다.

사업방식을 변경하고자 하는 조합은 이뿐만이 아니다. 최근 철거가 마무리된 인천 동구 송림동의 금송구역재개발정비사업도 최근 HUG로부터 같은 공문을 전달 받았다. 4000세대 가까이가 입주 예정인 재개발 사업지다.

실제 뉴스테이를 포기하고 일반재개발 사업 방식으로 전환한 사례도 있다. 인천 부평구 청천동의 청천2구역(e편한세상 부평 그랑힐스·5050세대) 공동주택 개발 사업은 2015년 도시정비법에서 최초로 정비사업 연계형 뉴스테이 사업지로 선정됐지만, 조합과 건설사의 노력으로 우여곡절 끝에 일반재개발 사업 방식으로 전환 성공했다.