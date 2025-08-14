요미우리 보도 “담화 대신 ‘역대 내각 입장 계승’ 표명으로 매듭 지을 생각”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 잇단 선거 패배로 입지가 좁아진 가운데 패전 80년을 맞은 총리 담화 발표를 보류했다. 하지만 개인 견해를 메시지 형태로 내는 데 대해선 여전히 의욕을 보이고 있다고 요미우리신문이 14일 보도했다.

신문은 “이시바 내각은 담화 발표를 보류하고 ‘역대 내각의 입장을 계승한다’는 것으로 매듭을 지을 생각”이라며 “이와 별도로 이시바 총리는 개인 메시지 발표에 애착을 보이고 있다”고 전했다.

이와 관련해 이시바 총리는 지난 11일에는 데라시마 지쓰로 일본종합연구소 회장을 만나 의견을 교환했다.

일본 총리들은 전후 50년이던 1995년부터 10년 간격으로 종전일 무렵 각의(국무회의)를 거쳐 담화를 발표했다. 무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 각각 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명했다.

아베 신조 전 총리도 2015년 전후 70년 담화에서 “우리나라는 지난 대전에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다”며 ‘과거형’으로 사죄하고 후대에 사죄를 계속하게 해선 안 된다는 입장을 밝혔다.

이시바 총리 역시 애초에는 패전일 총리 담화를 검토했으나 옛 아베파 등 집권 자민당 내 보수세력 반발을 고려해 이를 보류했다.

이어 일본이 문민 통제를 받지 않고 과거 전쟁을 강행한 과정을 검증해 개인 메시지를 내는 방안을 검토했으나 이를 위한 전문가 회의 설치도 미국과 관세협상 등 다른 국정 일정에 밀려 늦어졌다. 이에 개인 메시지 발표도 패전일인 15일은 불가능한 상황이 됐고 일본이 항복문서에 조인한 9월 2일이 적정한 날이 될 수 있는지 등에 대해 전문가 조언을 듣고 있는 것으로 전해졌다.

다만 당내 보수세력은 개인적 견해 발표에도 부정적 반응을 보이고 있다.

이시바 총리가 어려운 입지에서도 종전 80년 메시지에 집착하는 이유로는 돗토리현 지사, 자치대신 등을 지낸 아버지 이시바 지로의 영향도 거론된다. 아버지 이시바는 과거 부하가 작성한 문서를 결재하면서 ‘종전’ 단어를 ‘패전’으로 고쳐 쓰도록 했다는 일화가 있다.

이와 관련해 니혼게이자이신문(닛케이)은 “이시바 총리는 (이 일화에서) 일본이 패전의 사실을 마주하고 교훈을 끌어내려 한 아버지의 모습을 알았다”며 “그는 ‘아버지가 뿌리부터 반전이었다. 그 영향을 받았다’고 주위에 말해왔다”고 전했다.