[헤럴드경제=김보영 기자] 영국에서 성희롱범을 잡기 위해 조깅하는 일반인 여성으로 변장한 여성 경찰관들이 한 달 만에 18명을 검거하는 성과를 거뒀다.

13일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 서리 경찰은 최근 지역 내에서 남성 운전자들이 달리기를 하는 여성에게 말을 걸거나 경적을 울리는 등 성희롱이 급증하자 여성 경찰관을 투입했다. 조사 결과, 해당 지역 여성 주자의 절반가량이 괴롭힘을 당해도 신고하지 않는 것으로 나타났기 때문이다.

여성 경찰관들은 출퇴근 시간대, 성희롱이 자주 발생하는 구역에서 러닝복 차림으로 달리며 한 달간 잠복에 나섰다. 러닝을 하다가 사건이 발생하면, 대기 중이던 기동대가 즉시 체포하는 방식이었다. 그 결과, 괴롭힘, 성폭행, 절도 등의 혐의로 18명이 검거됐다.

존 베일 경감은 “한 경찰관은 달린 지 10분 만에 성희롱을 당했고, 불과 30초 뒤 또다른 차량이 속도를 늦추면서 경적을 울리고 몸짓을 했다”며 “이런 일이 얼마나 빈번하게 일어나는지 알 수 있었다”고 말했다.

그는 “누군가 쳐다보고, 소리를 지르는 것은 범죄는 아니더라도 여성들의 일상생활에 큰 영향을 미칠 수 있다”며 “재범자나 그 행위가 심각한 경우, 모든 형사 사법 절차에 따라 강력하게 대응할 것”이라고 말했다.

잠복 수사에 참여한 경찰관 애비 헤이워드는 자신의 경험이 여성들의 일상을 반영한다고 말했다. 그는 “이런 행동은 더 심각한 범죄의 전조이거나 무지에서 비롯된 것”이라며 “재범을 막고, 사람들이 잘못된 행동임을 인식하도록 돕는 것이 목표”라고 말했다.

서리 경찰은 이외에도 밤 시간대 술집, 클럽, 시내 중심가에 사복 경찰관을 배치하는 시범 프로그램을 개발했다고 밝혔다. 또 런던 경찰은 성희롱 방지를 위해 여성 러닝 클럽 회원들과 경찰관들이 함께하는 버디 시스템을 도입한 것으로 전해졌다.

맨체스터 대학교가 지난해 실시한 연구에 따르면, 영국 북서부 지역의 여성 3분의 2 이상은 달리는 동안 위협, 언어 폭력 등 괴롭힘을 경험한 것으로 나타났다. 여성들은 성희롱을 “일상적인 일”로 여겨 경찰에 신고하지 않는 것으로 파악됐다.