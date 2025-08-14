- 가치창출형 글로벌 인재 양성 핵심가치 교육 프로그램 구성 - AI·인문학·창업 아우르는 융합형·토론식교육 창의적 역량 제고

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)는 1일부터 2주간 2025학년도 후기 신입생 등 26개 스쿨 19개국 214명 대상의 신입생 예비교육 ‘UST STAR-TREK+’를 진행하고 14일 수료식을 개최했다.

‘UST STAR-TREK+’는 UST 신입생들이 과학기술 분야 미래 핵심인재로 성장할 수 있도록 돕는 의무 교육으로, 졸업을 위해 모든 학생이 수료해야 한다.

STAR-TREK+는 Science and Technology Advanced Research와 Trust, Respect, Engagement, Knowledge를 결합해 만든 명칭으로, 신뢰와 존중, 적극적 참여 속에서 지식을 쌓는 예비 연구자를 성장시키겠다는 UST만의 교육 철학을 담고 있다.

예비교육은 UST 핵심가치인 4C(Creativity(창의), Convergence(융합), Collaboration(협력), Challenge(도전)) 기반의 6대 핵심역량(통섭적 사고, 독창적 연구력, 공동체 참여, 소통과 협력, 산업 혁신적 태도, 사회적 책임) 함양을 위한 교육체계로 구성되어, 강의별 핵심역량 맵핑 및 이를 효과적 배양할 수 있는 교육내용이 설계됐다.

특히 이번 예비교육부터는 학생들을 가치창출형 글로벌 인재로 양성하기 위해 학생 딥테크 창업, 인공지능(AI), 인문학 교육을 강화하고 토론식 수업을 확대해 창의적 문제해결 능력과 협력 역량을 함양할 수 있도록 교육이 진행됐다.

특강에서는 UST-KRIBB 스쿨 교원이자 유전자 가위 기술기업 진코어의 김용삼 대표가 ‘연구실에서 시장까지: 창업을 염두에 둔 연구 여정 설계하기’, 이용관 블루포인트 대표이사가 ‘기술사업화의 함정’을 주제로 각각 강연을 진행, 학생들의 창업 인식을 제고했다.

또한 김양한 KAIST 명예교수가 ‘예술과 과학/공학’, 김성대 고려대 교수가 ‘AI 시대의 인문학: 데이톨로지와 메타필링’, 한국원자력연구원 스쿨 유용균 교수와 서호건 교수가 ‘AI를 활용한 연구역량 강화’를 주제로 강연을 펼쳤다. 이 외에도 총 19개의 특강을 운영, 학생들이 다양한 분야의 지식과 관점을 폭넓게 접할 수 있도록 지원했다.

강대임 UST 총장은 “가치를 창출하는 연구자, 전공을 넘는 융합적 시야, 소통과 협력의 자세, 자기주도적 학습 태도를 당부하며, UST의 일원으로서 무한한 잠재력을 펼쳐 나가길 기대한다”고 격려했다.