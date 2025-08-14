[헤럴드경제=김보영 기자] 구치소에서 난동을 부리다 교도관의 허벅지를 깨물어 상해를 입힌 30대 남성이 징역형을 선고받았다. 이 남성은 후천성면역결핍증(AIDS·에이즈)의 원인 병원체인 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자로 파악됐다.

14일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사7단독 마성영 부장판사는 지난달 24일 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정), 공무집행방해, 상해 등의 혐의를 받는 천모(30)씨에게 징역 1년을 선고했다. 40시간의 약물 재활 교육 프로그램 이수도 함께 명령했다.

천씨는 지난해 6월 28일 서울남부구치소 수감 중 두루마리 휴지를 거실 출입문에 집어 던지고 “무슨 정리를 할 수 있어야 정리를 하지. 야 이 개XX야”라며 소란을 피웠다. 이에 구치소 수용관리팀실로 이동됐으나 난동을 이어가다 교도관 허벅지를 깨물어 상해를 입혔다.

앞서 천씨는 작년 5월쯤 서울 강남구 한 아파트에서 2군 임시 마약류인 이소펜딜 니트리트(일명 러시) 약 20㎖를 건네받아 코로 흡입한 혐의로도 기소된 것으로 확인됐다.

마 부장판사는 “HIV 감염자임에도 교도관의 허벅지를 물어뜯어 감염의 위험을 야기한 점, 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정)죄로 집행유예 기간 중임에도 또다시 임시 마약류인 러쉬를 수수하고 투약한 점 등을 고려했다”고 했다.

그러면서 “다만 피고인이 잘못을 깊이 뉘우치고 있는 점, 정신적으로 불안정하고 흥분된 상태에서 우발적으로 교도관에게 상해를 입힌 점 등은 참작할 만한 정상”이라고 판시했다.

현재 피고인과 검사 모두 항소해 2심이 진행 중이다.