“설계 중간과정서 특수상황 설명한 것 뿐” “논란된 불광동 사업장, 해당 지침 적용안돼” “시행사, 소송 불리해질 것 염두해 왜곡” 강조

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 14일 ‘철근 축소 부실시공’ 논란에 대해 “제보자가 이를 부분적으로 발췌 후 왜곡시켜 제보한 것”이라고 직접 반박했다.

대우건설은 이날 입장문을 통해 “논란이 된 ‘일정 부족시 배근축소하여 접수’라는 문구는 설계의 최종단계가 아닌 설계의 중간과정에서 발생할 수 있는 특수한 상황을 설명해놓은 부분”이라며 이같이 말했다.

앞서 한 언론은 “대우건설이 ‘일정이 촉박하면 철근 배치를 임의로 축소하라’는 취지의 내부 설계 지침을 활용했다”고 보도했다. 또 해당 지침은 서울 은평구 불광동 임대아파트인 ‘푸르지오발라드’를 두고 시공사인 대우에스티(대우건설 자회사)와 시행사 이노글로벌이 법정 다툼을 벌이는 과정에서 공개됐다고 전했다.

이에 대해 대우건설은 “해당 지침에는 ‘일정 부족시 배근축소하여 접수’ 단계 이후에 ‘상세구조계산 및 배근설계(약 3개월 소요)’와 ‘최종도서 접수’와 같이 설계 완성도를 높이는 다음 단계가 명확하게 표현되어 있다”며 “이러한 방식은 사업기간의 최적화를 위해 설계와 시공을 동시에 진행하는 패스트트랙(Fast track) 방식에서 종종 적용된다”고 말했다.

그러면서 “이러한 방식으로 진행되는 공사에서 초기 설계단계에 개략설계를 먼저 진행하고, 실제 공사 전까지 ‘상세구조계산 및 배근설계’를 진행하는 절차를 설명해둔 것”이라고 부연했다.

또한 대우건설은 “실제 실무에서는 최종도면이 작성돼야 건축사 및 관계전문기술자들이 도서에 날인을 하게 된다”며 “날인된 도서가 현장의 감리에게 제출된 후 공사가 진행된다”고 전했다.

불광동의 해당 사업장은 대우건설의 지침이 적용되지도 않았다고도 강조했다. 대우건설은 “현재 소송이 진행 중인 해당 사업은 도급계약서상 시행자가 설계를 진행해 도면을 제공하고, 당사는 제공받은 도면대로 시공하는 것만을 업무범위로 하고 있다”며 “따라서 당사의 구조설계지침과 불광동 사업은 아무런 관련이 없다”고 선을 그었다.

대우건설은 “문제로 삼은 불광동 건물의 안전성은 최근 법원에서 확인됐다”며 “최근 법원에서 실시한 법원 감정결과 보고서에 따르면 해당 건물의 안전등급은 A등급으로 확인됐으며, 시공과정에서의 절차나 공사도면에서도 문제가 없고, 최초 문제가 되었던 극히 일부 구간의 띠철근의 누락 또한 제대로 보강됐다고 확인받았다”고 덧붙였다.

마지막으로 대우건설은 “이러한 법원감정 결과에 따라 향후 소송이 불리해 질 것으로 판단한 시행사에서 당사의 내부지침의 일부 문구를 왜곡하여 언론에 제보해 사실관계를 호도하고 당사의 이미지를 추락시켜 소송에 이용하려는 의도로 보인다”고 말했다.