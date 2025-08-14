- 우주항공청, ‘AAV 핵심기술 개발 및 실증’ 사업 공청회 개최 - 배터리+터빈엔진 하이브리드, 6인승 대형화, 300km 비행

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라가 2033년 본격 상용화를 목표로 5년간 7000억원을 투입해 미래 첨단 항공기 개발에 본격 착수한다.

우주항공청은 14일 공청회를 열고 국내 독자 미래 첨단 항공기(Advanced Air Vehicle, AAV) 개발 방안을 발표했다.

AAV는 도심내 또는 지역간에 여객과 물자를 신속하게 수송하는 항공기로 저소음, 친환경, 수직·단거리 이착륙 등의 특징을 갖고 있다. 전 세계 수많은 스타트업이 개발에 뛰어들고 있는 신시장으로, 모건스탠리는 AAV 및 관련 서비스 시장이 2040년경 1조 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

우주항공청에 따르면 AAV 핵심기술 개발 및 실증사업은 정부의 예비타당성 조사를 통과하면 2027년부터 5년간 약 7천억원 규모로 추진한다. 현재 구상되는 방안은 기존 5인승 도심항공 운송수단보다는 큰 6인승 이상으로 300km 비행이 가능하다. 전기 배터리에 터빈엔진 제너레이터를 탑재, 하이브리드 동력원을 확보할 계획이다.

2030년 초도 비행을 시작으로 2031년 해양 운송 및 치안 임무에서 실증을 진행한다. 또한 실증기는 사업 직후에 바로 상용화할 수 있도록 다양한 민·군 활용에 필요한 인증 절차를 병행할 계획이다.

개발되는 AAV는 도심·지역간 이동과 물자 수송뿐만 아니라 해양에서도 그 진가를 발휘할 것으로 기대된다. 섬과 도시간 이동시간을 1시간대로 단축함으로써 섬 주민의 1일 생활권 확대에 기여함은 물론, 해양오염과 불법조업 감시에도 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

사업에서는 해상용 실증기를 별도 제작하여 도서 지역에서 응급 환자와 긴급 물자 수송 임무를 시범 수행한다. 또한 경찰청과 함께 AAV를 국민안전 확보와 현장대응력 강화에 활용할 계획이다.

지상 순찰차와 연계하여 공중에서 넓은 시야를 확보하고 신속하게 출동하여 차량 접근이 어려운 지역의 범죄예방·순찰, 교통관리, 실종자 수색, 재난현장 지원 등 임무에서 실증할 예정이다.

우리 군에서도 AAV에 관심이 높다. AAV는 헬기보다 소음이 적고 신속하게 이동할 수 있어 미 공군 등은 이미 민간이 개발 중인 AAV를 도입하여 미래 전장에서 활용할 수 있는 임무를 발굴하고 실증 중이다. 우주항공청은 AAV 개발 계획을 군과 공유하고 향후 군에서 AAV 활용 임무를 발굴하고 실증하는데 협력키로 했다.

우주항공청은 현재 글로벌 15위권인 우리 항공산업을 고부가가치 산업으로 육성하기 위해서는 KF-21과 같이 우리 항공기 기술력을 대내외에 증명할 수 있는 독자 항공기 플랫폼을 확보하는 것이 핵심이라 진단하고, AAV도 우리 공공 분야와 군에서 활용하는 사례가 많아진다면 해외 시장에도 충분히 진입할 수 있다고 전망했다.

현영목 우주항공청 미래항공기프로그램장은 “한국형 AAV는 도심과 지역을 연결하는 새로운 운송수단이 될 것”이라며 “국내 실증을 마치면 향후 해외 시장 진출도 가능할 것으로 본다”고 말했다.