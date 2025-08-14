대한건설협회 “지역건설 경기회복 일조 기대” 한국주택협회 “다주택자 세제완화 추가검토” 김윤덕 장관 “하청업체·근로자까지 온기 전할것”

[헤럴드경제=서정은 기자] 정부가 14일 ‘세컨드홈’ 세제혜택 확대, 악성 미분양 매입 강화, 공사비 현실화 등을 담은 ‘지방중심 건설투자 보강방안’을 발표하자 건설업계가 즉각적으로 환영의 목소리를 냈다.

대한건설협회는 이날 입장문을 통해 “이번 대책은 경기침체에 더해 공사비 원가 상승 등으로 인한 구조적 문제 해결을 위해 건설업계가 지속 요구해 온 종합적 대책”이라고 했다.

협회는 이어 “지방 주택 세부담 완화 등 특례 제공 확대를 통한 지방주택 수요 활성화 방안, 지방 주택 미분양 해소를 위한 세제 특례 연장 및 미분양 매입물량 확대 대책은 건설사 부담 완화는 물론 지역 건설경기 회복에 크게 일조할 것”이라고 기대했다.

아울러 “다주택자가 타인의 전월세 임대공간도 함께 제공하는 사회적 역할을 포용할 수 있도록 근본적인 다주택자 규제완화 정책도 추후에 꼭 마련해야한다”고도 주문했다.

한국주택협회도 입장문을 통해 “최근 지방의 준공 후 미분양 증가 등으로 어려움을 겪고 있는 주택건설업계의 부담을 덜어줄 수 있는 대책”이라며 “이번 대책의 정책효과를 더욱 확대하기 위해서는 다주택자에 대한 세제 완화 방안 등이 추가적으로 검토되기를 희망한다”고 밝혔다.

이어 “협회 역시 정부 정책에 적극 부응하여, 양질의 주택을 안정적으로 공급하고, 지방 주택시장이 활기를 되찾을 수 있도록 모든 역량을 다해 협력하겠다”고 덧붙였다.

이날 정부가 발표한 지방중심 건설투자 보강방안에는 ▷지방부동산 수요 보완 ▷사회간접자본(SOC) 예산 집행 ▷공공공사 유찰 및 지연 방지 ▷공사비 부담 완화 등이 종합적으로 담겼다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 경제관계장관회의에서 “정부는 지방 경기회복과 건설투자 촉진을 위해 최선을 다하겠다”며 “이번 대책의 효과가 건설사뿐만 아니라, 소규모 하청업체와 건설근로자 등에도 전달돼 얼어붙은 지방에 온기가 돌도록 하겠다”고 말했다.

또 김 장관은 “이번 대책에 포함되지는 못했으나 열악한 재정여건으로 충분한 투자가 이루어지지 못하고 있는지자체 기반시설의 안전관리를 국가가 책임있게 지원하는 가칭 ‘지방 SOC 뉴딜’사업도 적극 검토해 나가겠다”고 덧붙였다.