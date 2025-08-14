美 OSS 특수요원 ‘암호명 A’ 활동 독립에 헌신…건국훈장 독립장 추서 유한양행 창업, 민족 보건 앞장서 전재산 사회환원 ‘경영의 큰 길’펼쳐

1941년 12월7일, 일제의 진주만 폭격으로 태평양 전쟁이 발발했다. 미국의 시선은 나치 독일이 패망한 후 제2차 세계대전의 마지막 전선인 일본으로 향했다.

미국 중앙정보국(CIA)의 전신인 미국 전략사무국(OSS)은 일본을 상대로 한 비밀첩보작전을 계획한다. 고난도 훈련을 받은 최정예 특수요원을 일제가 점령하고 있는 한국과 일본 본토에 투입해 일본에 대한 정보를 수집하는 극비 작전이었다.

이 작전의 이름은 ‘냅코(NAPKO) 프로젝트’. 선발된 정예요원은 19명으로, 모두 한국인이었다. 정예요원들은 외국어, 체력, 지략 등 조건뿐만이 아니라 ‘투철한 독립정신과 애국심’이 가장 중요했다. 이들은 이름 대신 암호명 A, B, C로 불렸다. 이중 ‘1조 조장’이자 19명의 요원 중 첫 번째인 ‘암호명 A’는 의외의 인물이었다. 미국에서 대학을 나온 엘리트이자 50세 중년의 나이로 대한민국에서 유명한 제약회사를 만든 기업인이 특수공작원으로 가장 앞에 선 것이다.

바로 유한양행의 창업주, 고(故) 유일한 박사의 스토리다.

올해 광복 80주년을 맞아 유일한 박사가 재조명되고 있다. 일본을 상대로 한 최정예 비밀 특수요원으로 독립에 헌신했으며, 유한양행을 설립해 국민 보건에 힘쓰고, 나아가 전 재산을 사회에 환원하는 등 제약업계를 대표하는 독립운동가 경영인이다.

1985년 평양에서 태어난 유 박사는 9살 때인 1905년 미국으로 유학을 가 네브래스카주 커니에 정착했다. 유 박사는 1909년 독립운동가 박용만 선생이 미주지역에서 최초로 설립한 ‘한인소년병학교’에 입교했다. 오전에는 농장에서 학비를 벌고 오후에는 공부와 군사훈련을 받았다. 이때 형성된 민족의식과 자주독립 사상은 유일한 박사가 전개한 독립운동의 원천이었고 기업경영의 지표로 작용했다.

대학을 졸업한 유 박사는 ‘라초이 식품회사’를 설립, 숙주나물 판매사업을 통해 크게 성공했지만 여기서 마련된 자금으로 귀국해 1926년 유한양행을 설립했다. “건강한 국민만이 잃었던 주권을 되찾을 수 있다”는 신념으로 설립한 민족기업 유한양행은 단순히 경제적 이윤 창출이 아닌, 영속적인 기술 인재 양성을 기업 목표로 삼았다.

국민 건강을 책임지고 산업 부흥에 이바지하고자 자체 의약품 개발에도 매진했다. 1933년 유한양행 자체개발 1호 의약품인 진통소염제 ‘안티푸라민’이 대표적이다.

유한양행은 1936년 개인기업에서 주식회사로 전환하고, 국내에서 최초로 ‘종업원 지주제’를 도입, 기업경영사에 한 획을 그었다. ‘종업원 지주제’는 기업이 자사의 주식을 일정한 조건을 갖춘 종업원이 매입할 수 있도록 지원해 소유하게 하는 제도로, 오늘날 우리사주제나 스톡옵션이 여기에 속한다. 미국과 유럽에서 일찌감치 활성화됐던 종업원 지주제는 근로자의 재산을 형성하고 애사심을 고취하는 제도로 활용됐다.

유한양행은 1962년 제약업계 최초로 증권거래소에 주식을 상장하기도 했다. 유 박사는 대한상공회의소 초대 회장으로 활동하고, 유한공고를 설립하고 개인 소유주식을 각종 장학금으로 출연하며 자본의 사회 환원에 힘썼다.

일생을 민족을 위해 헌신한 유 박사는 또 한번의 이정표를 세웠다. 1971년 3월11일 76세로 타계하며 유언장이 공개됐는데, 손녀의 장학금을 제외한 모든 유한양행 소유주식을 공익법인인 ‘한국사회 및 교육원조신탁기금(현 유한재단)’에 남긴 것이다. 유한양행의 기업활동이 영속적으로 우리 사회의 공익을 위해 쓰이도록 하면서 기업과 자신의 삶을 오롯이 사회에 바친 것이다.

유한양행 관계자는 “유한양행은 단순히 이익추구를 넘어 사회적 책임을 다하는 기업으로써 1926년부터 꾸준히 유일한 박사의 창업정신을 지키며, 모든 기업활동에 반영하고 있다”며 “애국애족의 창업정신과 혁신신약 개발을 통해 글로벌 기업으로 발돋움함으로써 세계 속의 국내 대표 제약사로 더욱 성장할 것”이라고 전했다.

정부는 유 박사의 공훈을 기려 1995년 건국훈장 독립장이 추서됐고, 1996년에는 ‘이달의 독립운동가’로 선정되기도 했다. 최은지 기자