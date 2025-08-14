동남아 첫 수출이자 공산권 최초

한화에어로스페이스가 베트남에 국산 자주포 K9을 수출했다. 이로써 그간 유럽과 중동에 주로 수출해온 K9이 동남아에 처음 진출하게 됐다. 동시에 한국이 공산권 국가에 무기를 수출하는 것도 이번이 처음이다.

14일 업계에 따르면 지난달 말 한화에어로스페이스가 생산하는 K9 자주포(사진) 20문을 2억5000만달러(약 3500억원)에 정부간거래(G2G) 방식으로 베트남에 공급하는 계약이 체결됐다. 베트남은 이를 통해 11번째 K9 운용국으로 합류하게 됐다.

현재까지 K9을 도입한 나라는 인도, 호주, 루마니아, 폴란드, 핀란드, 튀르키예, 이집트, 에스토니아, 노르웨이 등이다. 북대서양조약기구(NATO) 6개국이 도입했으며 이번 계약을 통해 동남아로는 처음 수출하게 됐다.

이번 K9 수출은 국산 무기가 공산권에 진출하는 첫 사례라는 의미도 있다. 과거 한국이 퇴역한 초계함을 무상으로 전달한 적은 있지만 공식적으로 판매한 적은 없었다. 특히 베트남은 옛 소련 무기를 주로 사용해 한국과 거래가 없었다. 그러나 최근 미중 갈등이 격화한 가운데 베트남도 수년간 중국과 영유권 분쟁으로 마찰을 빚으며, 구식 무기체계를 대체할 자유 진영 무기를 도입하게 된 것으로 전해졌다.

군 현대화 작업을 추진 중인 베트남은 일찌감치 한국 무기 수입에 관심을 가져왔다. 판 반 쟝 베트남 국방부 장관은 지난 2023년 방한해 K9 자주포를 살펴보고 한화에어로스페이스 측 설명을 들었다. 베트남군이 지난해 국내 군 부대를 찾아 K9 운용 방법 등을 배우기도 했다. 이후로 최근까지 정부 간 수출 논의가 물밑에서 오가다 최근 계약이 성사됐다.

K9는 국방과학연구소 주관으로 한화에어로스페이스가 국산 기술로 개발한 자주포다. 2021년에는 K9 엔진 핵심 부품 500여개를 국산화하는 데에도 성공했다. K9 성능은 항속 거리 360㎞, 최고 속도 시속 67㎞, 탄 적재량 48발, 최대 사거리 40㎞ 등으로 최대 출력은 1000마력에 달한다.

