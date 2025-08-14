생명공학연구원 정주연 박사팀 정상세포 피해 최소화·부작용 ↓ 단백질 CD155만 선택 결합 구현 약물전달 3배, 종양크기 90%줄여

한국생명공학연구원 바이오나노연구센터 정주연 박사 연구팀은 폐암 세포만을 정확하게 인식하여 공격할 수 있는 ‘나노바디(Nanobody)’ 기술을 개발해 암 치료의 새로운 가능성을 제시했다.

이 기술은 기존 항암제의 부작용 문제를 줄이면서 암세포 사멸효과는 극대화한 혁신적인 기술로 특히, 폐선암(비소세포 폐암의 한 종류)에 효과적인 치료법으로 평가받고 있다.

폐암은 매년 수백만 명의 생명을 앗아가는 치명적인 질병으로 그 중 ‘폐선암’은 전체 폐암 환자의 50% 이상을 차지하며, 조기 진단이 어렵고 치료 후 재발률이 높은 특징을 갖고 있다.

또한 기존 항암제는 정상 세포까지 공격하기 때문에 탈모, 구토, 면역력 저하 같은 부작용이 심각하며, 약물이 암세포에 정확히 도달하지 못해 치료 효과가 떨어지는 경우가 많다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 폐선암 세포에서 많이 발견되는 단백질인 CD155에 특이적으로 결합하는 초소형 항체 ‘A5 나노바디’를 개발했다.

이 나노바디는 일반 항체보다 크기가 약 10배 작아 몸속 깊은 곳까지 잘 침투하며, 암세포 표면에만 달라붙는 정밀함도 뛰어나 정상 세포에는 거의 영향을 주지 않고 CD155가 많은 폐선암 세포만 선택적으로 붙어 암세포의 이동과 침투를 50% 이상 억제했다.

또한 연구팀은 항암제인 독소루비신(Doxorubicin, DOX)을 담은 지방 성분으로 된 약물 캡슐에 A5 나노바디를 결합한 ‘A5-LNP-DOX’를 개발했다. 이는 마치 드론이 정밀하게 암세포를 겨냥해 약물을 전달하듯, 암세포 표면에 존재하는 CD155 표적에 항암제를 정확하게 도달시키는 방식이다.

실험 결과, A5-LNP-DOX는 기존 방식보다 암세포 내부로 전달되는 약물의 양이 최대 3배 이상 증가했으며, 정상 세포에는 거의 영향을 주지 않으면서도 암세포 사멸 효과는 크게 향상된 것으로 나타났다.

동물실험과 환자 유래 오가노이드 모델을 활용한 실험 결과, 종양 크기가 70~90%까지 줄었고, 세포 사멸 지표도 크게 증가했다. 또한 주요 장기에도 손상이 나타나지 않아 부작용 우려도 거의 없는 매우 안전한 치료법으로 확인되었다.

정주연 박사는 “이번 연구는 암세포를 정밀하게 타게팅하고 약물을 효과적으로 전달할 수 있는 새로운 치료 전략을 제시한 것으로 폐암뿐 아니라 다양한 암에도 활용될 수 있는 플랫폼 기술로 향후 정밀의료 실현에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘Signal Transduct Target Therap’에 7월 10일 게재됐다. 구본혁 기자