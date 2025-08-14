한화, 300억원에 지분 100% 취득 “프리미엄 리조트 수요 적극 공략”

한화호텔앤드리조트가 서울 북한산국립공원에 위치한 프리미엄 리조트 ‘파라스파라 서울’을 인수하고 새 하이엔드 브랜드 ‘안토(ANTO·安土·사진)’로 새롭게 선보인다.

한화호텔앤드리조트는 13일 삼정기업 등이 보유한 ㈜정상북한산리조트 지분 100% 인수를 완료하고 자회사로 정식 편입했다. 인수 비용은 유상증자 295억원을 포함해 총 300억원 수준이다.

북한산 자락에 자리잡은 안토는 서울 도심 한복판에서 천혜의 자연을 경험할 수 있는 프리미엄 리조트다. 최근 내한한 록 밴드 콜드플레이가 묵은 리조트로 유명세를 탔다. 객실 수는 334실로 구성됐다. 한화호텔앤드리조트의 파라스파라 서울 인수는 최근 최고급 리조트 수요 증가를 고려한 결정이다. 이로써 한화호텔앤드리조트는 서울에서 특급호텔과 프리미엄 리조트를 동시에 보유한 유일무이한 기업이 됐다.

재무적으로 의미가 있다. 인수 비용 300억원은 6000억원으로 추정되는 시장 가치에 비해 매우 낮다. 부채를 포함하더라도 시장 가치 대비 2000억원가량 싸다. 강승연 기자