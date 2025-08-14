미국 동요 작곡가 “저작권 침해” 주장했지만 1·2심서 기각…“구전 동요, 저작권 없다” 대법원서 원심(2심) 판결 확정

[헤럴드경제=안세연 기자] 인기 동요 ‘상어가족(아기 상어)’을 만든 국내 제작사가 표절 의혹을 완전히 벗었다. 해외 작곡가가 저작권을 주장하며 소송을 걸었으나 국내 제작사의 승소가 확정됐다.

대법원 1부(주심 대법관 노태악)는 미국 동요 작곡가 조니 온리(본명 조나단 로버트 라이트)가 상어가족을 만든 국내 기업 스마트스터디를 상대로 낸 손해배상 소송에서 이같이 판시했다. 대법원은 스마트스터디의 손을 들어준 원심(2심)이 정당하다며 확정했다.

상어가족은 스마트스터디가 2015년에 제작한 동요다. 이 동요와 함께한 춤 영상(Baby Shark Dance)이 현재 유튜브 누적 조회수 161억회를 넘기는 등 큰 인기를 얻었다.

조니 온리는 상어가족이 자신의 동요 ‘베이비 샤크’를 표절했다고 주장했다. 베이비 샤크가 미국 구전동요에 고유한 리듬을 부여해 리메이크한 2차 저작물이라며 2019년 3월 국내 법원에 소송을 걸었다.

스마트스터디는 반박했다. 상어가족은 북미 구전동요를 편곡한 것으로 조니 온리의 동요와 무관하다고 밝혔다. 구전동요는 저작권이 없어 저작권 침해가 인정되지 않는다.

1심을 맡은 서울중앙지법 민사208단독 이정권 부장판사는 지난 2021년 7월 스마트스터디의 손을 들어줬다.

1심 재판부는 “한국저작권위에 감정을 촉탁한 결과, 베이비 샤크는 구전동요에 새로운 창작 요소를 부가했다고 인정하기에 부족하다“며 ”새로운 저작물이 될 만한 창작성이 인정되더라도 상어가족 측이 베이비 샤크의 저작권을 침해했다고 인정하기엔 부족하다”고 밝혔다.

저작권위는 조니 온리의 곡이 구전가요에 새로운 반주를 추가했다고 보기 어렵다는 의견을 제시했다. 동일·유사한 반주를 표현하면서 악기를 추가한 것에 불과하다고 밝혔다.

2심의 판단도 같았다. 2심을 맡은 서울중앙지법 민사항소8-1부(부장 윤웅기 이원중 김양훈)도 지난 2023년 5월, 스마트스터디의 손을 들어줬다.

2심 재판부도 “베이비샤크가 저작권법이 보호하는 2차적 저작물(원저작물을 편곡해 작성한 창작물)에 해당하지 않는다”고 판단했다.

이어 “음악의 장르와 방법 등 일반적 아이디어 단계에 속한 부분을 양측이 서로 공유하는 것으로 보일 뿐”이라고 지적했다.

대법원의 판단 역시 원심(2심)과 같았다. 대법원은 “원심 판결에 법리를 오해한 잘못이 없다”며 스마트 스터디 측 승소 판결을 확정했다.