엔비디아·AMD 칩 탑재 서버가 대상 재판매상이 밀반출 도중 제거하기도

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국이 해외로 선적되는 AI칩이 중국으로 빼돌려질 것을 우려해 비밀리에 위치추적 장치를 심는 것으로 나타났다고 로이터통신이 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 13일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이 추적 장치 설치는 AI칩이 중국 등 미국의 수출 제한 대상국으로 밀반출되는 것을 탐지하기 위한 것으로, 조사를 거쳐 특정 화물에만 적용된다. 미국 당국은 이 추적 장치를 이용해 수출 통제를 위반해 이익을 얻는 인물이나 기업에 대한 사례를 수집할 수 있다.

AI 서버 공급망에 관여하고 있는 다른 관계자 5명도 델과 슈퍼마이크로 등이 제조한 서버 화물에 추적 장치가 설치된 사실을 인지하고 있었다고 로이터는 전했다. 해당 서버에는 엔비디아와 AMD가 제조한 칩이 탑재돼 있다. 이들은 추적 장치가 일반적으로 배송 포장에 숨겨져 있지만 설치에 누가 관여했는지, 배송 경로 가운데 어디에서 설치되는지는 알지 못했다.

일부 관계자들은 지난해 엔비디아 칩이 탑재된 델 서버 화물에서 배송 상자와 내부 포장은 물론 서버 자체에까지 중복해서 크고 작은 추적 장치를 심은 사례도 봤다고 전했다.

그러나 AI칩의 재판매상들이 이미 추적 장치의 존재를 인지하고, 화물을 중국 등으로 옮겨 싣는 과정에서 이를 제거하기도 하는 것으로 보인다.

한 관계자는 재판매상들이 델과 슈퍼마이크로의 서버에서 추적 장치를 제거하는 사진과 영상을 본 적이 있다고 말했다. 일부 대형 추적 장치의 크기는 스마트폰과 비슷하다고 한다.

로이터가 접촉한 수출통제 칩의 중국 재판매상들도 추적 장치가 설치돼 있을 위험이 있기 때문에 정기적으로 환적 화물을 검사한다고 했다.

소식통들은 추적 장치 설치에는 주로 상무부 산업안보국(BIS)이 관여하고 있으며, 국토안보수사국(HSI)과 연방수사국(FBI)도 참여하고 있다고 전했다.

HSI와 FBI는 이에 대해 논평을 거부했고 상무부도 논평 요청에 답하지 않았다고 통신은 전했다. 중국 외교부는 이 사안에 대해 알지 못한다고 답했다. 서버와 칩 생산업체들도 추적 장치에 대해 모른다고 답하거나 답변을 하지 않았다.

다만, 엔비디아는 “우리는 우리 제품에 비밀 추적 장치를 설치하지 않는다”고 밝혔다.

앞서 미국 트럼프 행정부는 지난달 해외로 수출되는 AI칩에 위치를 확인할 수 있는 기능을 적용할 것을 제안했다.

한편, 중국은 엔비디아의 AI칩 H20에서 ‘백도어’ 등 보안 문제가 발견됐다며 엔비디아를 압박했으나, 엔비디아는 이를 강력히 부인했다.

미국이 수출 화물에 추적 장치를 적용하는 것은 새로운 일은 아니다. 이전에도 비행기 부품과 같은 수출 제한 품목을 추적하는 데 수십 년간 추적 장치를 이용해왔고, 최근 몇 년간은 반도체의 불법 우회 수출을 막는 데도 쓰인 바 있다.