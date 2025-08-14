13~14일 중부지방, 시간당 100㎜ 넘는 강한 비 인천시 옹진군 1시간 새 149.2㎜…올여름 최고 정체전선에 중규모 저기압 더해져 수증기 공급↑ 14일 오전까지 수도권 최대 180㎜ 이상 비 전망

[헤럴드경제=안효정 기자] 13일부터 수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 ‘극한호우’가 쏟아지면서 인천과 경기 김포·포천에서 사망자 3명이 발생하는 등 피해가 잇따랐다. 14일에도 중부지방에 시간당 최대 70㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예상된다.

14일 행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)와 기상청에 따르면 전날부터 이날 오전 5시까지 지역별 누적 강수량은 ▷경기 파주 302.9㎜ ▷인천 274㎜ ▷경기 김포 256㎜ ▷서울 도봉 251㎜ ▷경기 고양 248.5㎜ ▷경기 양주 234㎜ ▷경기 가평 133.5㎜ ▷충남 홍성 102㎜ 등이다.

서울과 인천, 경기 고양 등에선 시간당 100㎜가 넘는 ‘물폭탄’이 쏟아지기도 했다. 특히 인천시 옹진군 덕적면 북리에 설치된 자동기상관측장비(AWS)에는 전날 오전 8시14분부터 1시간 동안 149.2㎜의 비가 왔는데, 이는 지난 3일 전남 함평의 1시간 강수량 147.5㎜를 넘어선 것으로 올여름 최고 기록이다.

이에 따라 인명피해가 속출했다. 경기 포천에선 전날 오전 7시께 차량 빗길 사고로 조수석에 있던 70대 여성이 숨지고 운전자가 다쳤다. 같은 날 오전 7시20분께 인천 중구 운서동에서도 차량이 빗길에 미끄러지며 호수에 빠져 40대 운전자가 숨졌다. 경기 김포에선 13일 낮 12시14분께 차량이 떠내려가 뒷좌석에 있던 80대 남성이 숨진 채 발견됐다.

수백명의 이재민도 발생했다. 이날 오전 5시 기준 서울·인천·경기 등 3개 시·도, 15개 시·군·구에서 500세대 733명이 일시 대피해야 했다.

수도권을 덮친 폭우는 정체전선과 저기압의 영향 때문이다. 남쪽 북태평양고기압과 제11호 태풍 버들이 공급하는 고온다습한 공기가 북쪽에서 남하해온 건조공기와 충돌하며 폭 좁은 비구름대를 동반한 정체전선을 형성했다. 또 여기에 작은 규모의 저기압인 ‘중규모 저기압’까지 발달하면서 다량의 수증기를 공급해 강수량을 늘렸다.

이창재 기상청 예보분석관은 “서해의 해수면 온도가 높고 수증기량이 많다 보니 대기 불안정이 매우 강해졌고 크게 발달한 비구름대가 서쪽에서 유입되면서 집중적으로 강한 비를 뿌렸다”고 설명했다.

극한호우는 이날 오전까지 수도권을 중심으로 반복해 나타날 전망이라 주의가 필요하다. 기상청은 이날 오전 5시 발표한 예보에서 앞으로 수도권과 서해5도에 50∼150㎜, 최대 180㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 봤다.