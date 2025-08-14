로이터 “8월 말 이전에 발표 가능성 낮아” “반도체 안보조사 결과 발표뒤 의약품 공개 예상”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담이 오는 15일(현지시간) 열리는 가운데, 당초 이번주 예정된 미국의 의약품 품목관세 발표가 미·러 정상회담 준비로 몇 주 미뤄질 수 있다는 보도가 나왔다.

로이터통신은 13일 정부·제약업계 소식통 4명을 인용해 “트럼프 행정부가 외국산 의약품에 대한 조사 결과와 이에 따른 새로운 품목관세 부과 계획 발표 시점이 당초 예상보다 수 주 뒤로 미뤄질 가능성이 크다”고 보도했다. 로이터는 “현재 트럼프 대통령은 15일 예정된 미러회담에 집중하고 있다”고 덧붙였다.

백악관 내부 사정에 정통한 소식통은 “다른 우선순위 때문에 이번 주 발표 가능성은 낮다”고 전했다. 유럽의 한 정부 관계자는 “8월 말 이전에 발표될 가능성은 낮다고 말하면서도 다른 변수에 따라 일정이 바뀔 수 있다”고 전했다. 또 다른 유럽 제약업계 관계자도 “트럼프 행정부가 오는 15일 알래스카에서 열리는 미·러 정상 회담에 집중하고 있어 이번 주엔 발표가 없을 것”이라고 예상했다.

앞서 미국 상무부는 지난 4월 무역확장법 232조에 근거해 의약품이 국가 안보를 위협하는지 여부에 대한 조사에 착수했다. 무역확장법 232조는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 저해할 경우 미국 대통령이 관세 등으로 수입을 제한할 수 있다고 규정한다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 5월 중순에서 6월 중순 사이 조사 완료를 예상했다. 지난달엔 “7월 말에 완료될 것”이라고 조사 완료 시기를 늦췄다.

트럼프 대통령은 지난주 반도체와 의약품에 대한 관세를 조만간 발표할 계획이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 5일 미 CNBC 방송에 “다음주 정도(next week or so)”에 품목별 관세를 더 발표할 예정이라면서 대상 품목으로 반도체와 의약품을 언급했다.

그는 특히 의약품에 대해 “처음에는 의약품에 약간의 관세(small tariff)를 부과하지만, 1년이나 최대 1년반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것”이라고 말했다.

다만 소식통들은 트럼프 행정부가 먼저 반도체 국가안보 조사 결과를 발표한 뒤 제약 부문 결과를 공개할 것으로 예상하며, 이로 인해 발표 시점이 수 주 뒤로 밀릴 수 있다고 전망했다.

로이터는 “의약품은 환자 접근성 저해 우려로 무역 분쟁에서 역사적으로 제외되는 경우가 많았다”고 상기한 뒤 “제약사들은 의약품 관세가 트럼프 행정부의 다른 보건 정책 목표를 약화시킬 수 있다고 주장한다”며 “일부 경제학자들은 외국산 의약품에 대한 관세 부과는 미국 소비자 비용을 높일 수 있다고 경고한다”고 지적했다.