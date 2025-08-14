송도국제도시에 9번째 특화점포 세무, 가업승계, 증여신탁 등 솔루션 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에 자산관리 특화 점포인 ‘투체어스W송도’를 열었다고 14일 밝혔다.

투체어스W는 고액 자산가에 대한 차별화된 서비스를 제공하는 특화 브랜드다. 투체어스W송도는 올해 1월에 문을 연 ‘투체어스W여의도’에 이은 9번째 특화 점포다.

우리은행은 투체어스W송도에 센터장, PB지점장 등 최고의 전문가를 배치해 ▷세무 ▷부동산 컨설팅 ▷가업승계 ▷증여신탁까지 아우르는 원스톱 금융 솔루션을 제공할 방침이다. 우리은행 남동/송도BIZ프라임센터와 협력해 고객 발굴과 자산관리 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

우리은행은 ▷본점(TCE본점) ▷테헤란로(TCE강남) ▷강남대로(TCE시그니처)를 비롯해 ▷영동대로(투체어스W청담) ▷압구정(투체어스W압구정) ▷해운대(투체어스W부산) ▷도곡(투체어스W도곡) ▷여의도(투체어스W여의도) 등 8개 지역에서 자산관리 특화 영업점을 운영 중이다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 지역별 특징을 살린 맞춤형 자산관리 서비스를 제공해 가겠다”고 말했다.