교민사회, 창원대, 전남대 등 노력 최소 550명 추정..묘소·공적 확인중 일부는 유공자 인정, 최근 또 서훈 신청

[헤럴드경제(호놀룰루)=함영훈 기자] 독립운동가들은 국내, 만주, 연해주, 대륙연안에서만 활동한 것이 아니다. 구미주에도 있었고, 특히 하와이 독립운동은 매우 강하게 진행됐다.

14일 하와이교민,국가보훈부,창원대,전남대 등에 따르면, 122년전 첫 이민을 간뒤 갖은 고생을 하며 모은 돈을 독립자금으로 대거나, 직접 항일운동에 가담하기도 한 하와이 독립유공자는 500~600명에 이르는 것으로 파악된다.

하와이 독립운동에 대해 지난 6년간 심층 연구를 지속해왔던 국립창원대학교는 국가보훈부에 하와이 한인 65명 추서를 신청했다. 일제강점기 하와이 한인으로 독립운동 자금을 모으고 교민을 교육하면서 한인회 활동을 벌인 이들이다. 한국 사회에 공적이 많이 알려지지 않았지만 한인 이민사회 결속과 항일운동 지속성을 유지하는 중추였다고 국립창원대는 설명했다.

하와이 와이키키해변 북쪽 오하우 공동묘지엔 민찬호, 황마리아 등 20여 명의 독립유공자가 안장돼 있다. 이곳엔 900여 기의 한인 묘가 있다. 푸우이키 묘지는 하와이 첫 이민단이 정착한 와이알루아 농장 인근에 위치한 묘지로, 17명의 이민자와 가족 19명이 안장되어 있다.

이밖에 와이키키해변 동쪽 산 다이아몬드 헤드 묘지, 오아후섬 남동쪽 카라마해변공원 서쪽 내륙의 누우아누 묘지, 오아후 남부 코올리나와 하와이국제공항사이에 있는 에바 묘지 등에 독립운동가의 묘소가 있다는 사실이 전남대 연구진에 의해 확인된바 있다.

이미 독립 유공자로 인정받은 홍한식 지사는 서울 정동에서 태어나 1910년 하와이로 건너간 뒤 대한인국민회 하와이지방총회와 조선민족혁명당 하와이총부 등에서 활동하며 미주지역 독립운동을 주도했다. 그는 기존 국가보훈부 공적조서에서 1885년 1월 13일 출생으로 기록됐을 뿐 사망 시점 등은 미상으로 남아 있었으나, 이번 조사로 1965년 7월 18일에 순국했다는 사실이 확인됐다.

하와이에서 여관업을 하면서 부를 쌓아 독립운동 자금을 후원한 서재근 지사, 독립운동단체 ‘대한부인구제회’ 활동을 주도한 곽명숙 지사들의 활동 이야기도 현지 후손들에게 전해지고 있다.

1903년 하와이로 이민 후 대한인국민회 하와이지부 대의원, 대조선독립단 총단장 등으로 활동하며 독립운동을 지원했던 정두옥 지사는 2023년 유해가 120년 만에 고국으로 봉환되어 국립대전현충원에 안장되었다.

독립운동사적지 표지판이 처음 제막되는 그리스도연합감리교회는 미주 한인 이민 역사와 함께 시작한 해외 최초의 한인교회다.

그리스도연합감리교회는 종교적 역할을 넘어 한인 이민자들의 하와이 사회 적응을 돕고 조국 독립을 위한 독립운동자금 지원 등 다양한 활동을 펼쳤다. 이 과정에서 윤병구(1977년 독립장), 이교담(1999년 애국장), 문또라(2019년 건국포장) 등 36명의 독립운동가를 배출해 민족 독립운동 구심체로서의 역할을 했다.

이번에 국립창원대가 서훈 신청한 독립유공자는 다음과 같다.

손점상(1899~1983) 씨는 1916년 함안 출생으로, 하와이 이민을 떠나 대한부인구제회 회원으로 활동했다. 혈성금 등 독립운동자금을 지원했다. 해방 뒤 1961년 본국시찰원으로 귀국해 인하대학교에 당시 700원을 기부했다. 1965년엔 자신이 자랐던 진해(현 창원시 진해구)에 자활양재학원을 세워 가난한 여성을 상대로 무료 기술 교육을 벌이는 등 조국에 헌신했다.

윤계상(1867~1922) 씨는 하와이 결사단체 ‘포와하나연합회’ 총무, 대한인국민회 하와이지방총회 부회장·중앙총회 하와이 특명위원을 맡은 인물이다. 하와이 한인여학교, 한인기독학원에서 교사로 일하며 민족교육에 힘썼다. 독립운동자금도 지원했다. 1922년 하와이 빅아일랜드 코나 커피농장에서 별세했다. 2024년 손자 윤동균 씨가 101년 만에 묘소를 찾아 참배해 화제가 됐었다. 국립창원대 박물관의 현지 조사로 묘소 위치를 확인했다.

유영로(1868~1947) 씨는 1909년 국민회 산하 아이야 지방회 총무 겸 서기를 지낸 인물로 국민의무금·인구세 등 독립운동 자금을 여러 차례 지원했다.

이만정(1870~1949) 씨는 1905년 노동이민으로 하와이에 정착해 빅아일랜드 사탕수수 농장에서 일하며 번 돈을 독립운동자금으로 지원했다. 그는 “70세에 남은 희망이라고는 조선 독립밖에 없다”며 “절용절급해 평생 소원성취하는 것을 보게 됐으니 제일 기쁘오”라는 말을 남겼다.

국립창원대는 지난 12일 이들 공적조사서와 입증자료를 첨부해 경남동부보훈지청에 신청서를 제출했다. 서훈 신청서는 국가보훈부 심사를 거쳐 최종 결정된다. 박민원 총장은 “대학 연구 역량을 바탕으로 애국지사 한 분이라도 더 발굴해 위업을 알리는 일에 노력하겠다”고 말했다.

지난해 8월 광주광역시 남구 515갤러리에서 하와이 독립운동가 묘비사진을 전시한 전남대 김재기 교수 연구팀에 따르면, 122년전부터 하와이로 건너간 최초 이민자들은 고된 일로 번 돈을 안중근 의사 재판비용과 의무금, 의연금, 광복군비, 독립군비, 외교비, 윤봉길·이봉창 의거 비용, 광주학생독립운동 특별후원금 등 독립자금을 모아 고국에 지원했다.