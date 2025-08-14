기재부 복권위, 복지·장학·주거 분야 국민 제안 접수…우수작 시상·사업화 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 복권기금 사업 발굴에 국민 의견이 직접 반영된다.

기획재정부 복권위원회는 15일부터 9월 14일까지 한 달간 ‘복권기금 신규사업 아이디어 공모전’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 복권 판매 수익금으로 조성된 복권기금을 소외계층 복지, 장학, 주거복지 등 국민 체감도가 높은 분야에 효율적으로 활용하기 위해 마련됐다. 국민 누구나 복권위원회 또는 동행복권 홈페이지를 통해 응모할 수 있다.

응모작은 전문가 평가 등을 거쳐 최우수상 1명(기재부 장관상·상금 100만원), 우수상 3명(상장·각 50만원), 장려상 10명(상장·각 10만원)을 시상한다. 선정된 아이디어는 관계부처 협의를 거쳐 실제 복권기금 사업으로 추진될 수 있도록 구체화할 방침이다.

복권위원회는 이번 공모전을 계기로 국민 선호를 사업에 반영하고, 복권기금 혜택 체감도를 높여 나눔·기부 문화 확산에 기여하겠다는 목표다. 이와 함께 금년 안에 홈페이지를 통해 상시 사업 제안이 가능한 제도도 도입할 계획이다.