긴급 상생위원회 개최…점주들 “생존 달린 문제”

[헤럴드경제=강승연 기자] 더본코리아는 백종원 대표와 회사를 향한 악의적인 비방과 허위사실을 유포하는 유튜버에 대해 본사 차원에서 강경 대응하겠다고 14일 밝혔다.

더본코리아는 전날 서울 서초구에서 개최된 긴급 상생위원회에서 빽다방 등 10개 브랜드 점주협의회, 외부위원과 유튜버 관련 대응 방안을 논의했다. 이번 위원회는 점주협의회의 요청에 따라 열렸다.

외부위원으로는 안진걸 민생경제연구소장(전 참여연대 시민위원장), 유효상 유니콘경영경제연구원장(전 차의과대학 경영대학원장), 구정모 법무법인 덕수 변호사 등이 참석했다.

이 자리에서 본사와 점주협의회는 힘을 모아 악의적 유튜버의 허위사실 유포에 대해 강경 대응책을 강구하기로 결의했다. 점주협의회는 전국 각 브랜드 점주들의 동의를 모은 공동성명서도 추진한다.

점주들은 유튜버들의 자극적 비방 영상으로 피해를 보고 있다고 입을 모았다. 한 빽다방 점주는 “생존이 달린 문제”라며 “본사 차원에서 강경한 법적인 제재가 필요하다”고 요구했다. 한 새마을식당 점주는 “유튜버의 악의적인 발언 한 마디로 백 대표뿐 아니라 우리 전체가 죽고 있다”고 호소했다.

한 참여위원은 “특정 유튜버가 최근 2개월 간 연속적으로 올린 지역축제 비방 영상에서 브랜드와 점주들을 악의적으로 비방하는 내용과 멘트가 특히 집중됐다”며 “해당 영상들은 여러 제보가 아닌 1명의 악의적 허위 제보를 아무 사실 검증 없이 방송한 것이라는 제보도 이어지고 있다”고 지적했다.

이에 더본코리아 측은 “문제의 심각성을 인지하고 있으나, 본사의 움직임이 자칫 조회수 늘리기가 목적인 특정 유튜버의 또 다른 콘텐츠로 확대 재생산되는 것에 우려가 있었다”며 “점주님들의 실질적 피해가 커지고 있는 상황에서 앞으로는 본사 차원에서 강경한 대응을 강구하도록 하겠다”고 응답했다.