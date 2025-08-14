종량제 봉투 지원·홍보·위생점검 등 혜택 제공

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 음식문화 개선에 앞장서는 관내 일반음식점을 대상으로 오는 9월 15일까지 ‘2025년 모범음식점’을 모집한다.

평가는 음식문화 개선(15점), 위생(49점), 서비스(23점), 맛(7점), 기여도(6점) 등 100점 만점 기준으로 진행되며, 총점 85점 이상을 받은 업소가 모범음식점으로 지정된다.

10월 중 심의를 거쳐 모범음식점으로 선정된 업소에는 11월 지정증과 표지판이 교부된다. 또 종량제 봉투 지원, 구청 홈페이지·SNS 홍보, 특별 위생점검 및 컨설팅 등 다양한 혜택이 제공된다.

신청 대상은 강북구에 있는 일반음식점으로 지정신청서와 영업신고증 사본을 준비해 강북구보건소 보건위생과로 방문 접수하거나 이메일(jiyun0823@gangbuk.go.kr)로 제출하면 된다.

이순희 강북구청장은 “모범음식점 제도는 지역 내 음식문화 수준을 높이고, 주민이 안심하고 이용할 수 있는 외식환경을 만드는 데 중요한 역할을 한다”고 말했다.